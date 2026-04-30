Искусственный интеллект научили распознавать цифровые документы с портала «Госуслуг»

Компания Smart Engines решила задачу распознавания документов, изначально созданных в электронной среде – паспорта, СНИЛС, ИНН и справки о доходах, выгруженных с портала государственных услуг. Новое решение на базе ИИ позволяет финансовым сервисам и кадровым службам в компаниях автоматически обрабатывать документы, сформированные в государственных системах и подписанные электронной подписью. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Ранее такие файлы не встраивались в автоматический контур и требовали ручной проверки. Функциональность реализована в обновленной версии флагманской системы Smart Document Engine 3.4.

Решение актуально на фоне расширения юридического статуса цифровых документов, в частности, допускающего использование электронных форм при дистанционном трудоустройстве или в рамках кадрового электронного документооборота.

«В ТК РФ уже есть положения, которые позволяют уйти от оригиналов документов в нескольких случаях. В частности, для дистанционных работников предусмотрено право предъявить документы, перечисленные ст. 65 ТК РФ, в форме электронных документов. Кроме того, если у работодателя введен КЭДО, то при приеме на работу документы также могут быть предъявлены в форме, согласованной с работодателем, в том числе в форме электронных документов. Примечательно, что закон не разделяет документы на «более» и «менее» чувствительные – речь обо всех документах, перечисленных в ст. 65 ТК. Значит, и паспорт тоже допустимо представлять в электронном виде», – сказала Анна Устюшенко, партнер и руководитель трудовой практики юридической фирмы Intellect.

Новая разработка открывает перспективы для применения в банках и финансовых сервисах в процессах розничного и бизнес-кредитования. Благодаря технологии можно в едином автоматическом режиме обрабатывать как бумажные документы, так и их цифровые версии – без необходимости привлечения человека.

«Пока практика применения цифровых документов формируется и ведется работа регуляторов, мы подготовили технологическую базу для реализации. Обновленная система позволяет банкам и другим представителям финтех-рынка устранить ограничения, связанные с обработкой разных форм документов, в том числе электронных, и перейти от фрагментарной к сквозной автоматизации на всех уровнях», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Smart Document Engine 3.4 обеспечивает распознавание широкого спектра born-digital документов, включая паспорт, СНИЛС, ИНН, справку о доходах (бывшая 2-НДФЛ) и другие электронные формы. Программный продукт поставляется в виде SDK с API для интеграции в различные системы (ERP, RPA, ECM, CRM, АБС и др.) и мобильные приложения. Система совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора», «Эльбрус» и «Комдив».

Smart Document Engine 3.4 является on-premise решением. Изображения документов не передаются для обработки в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что полностью исключает риск утечки данных и коммерческой тайны при распознавании. Решение входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу ИИ.