ИИ-помощник в образе Дулати, возврат и получение книг 24/7: «РСТ-Инвент» представил в Казахстане RFID-решение для библиотек

Обслуживание читателя до одной минуты, поиск книг в пять раз быстрее, а количество обращений к библиотекарям по типовым вопросам снижается вдвое. Такие результаты демонстрируют RFID-решения, представленные компанией «РСТ-Инвент» в городе Тараз в Казахстане. Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Была представлена станция автоматической книговыдачи RST-ALS 100 12, предназначенная для регистрации книг и архивных материалов с RFID-метками. Устройство обеспечивает одновременное считывание до 10 меток в зоне до 0,5 м и рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Ключевой особенностью станции стал интегрированный ИИ-ассистент, реализованный в образе средневекового историка и государственного деятеля Мухаммеда Хайдара Дулати. ИИ анализирует историю пользователя по данным читательского билета, формирует персональные рекомендации, помогает ориентироваться в библиотеке и отвечает на вопросы посетителей. Ассистент поддерживает мультиязычное взаимодействие: на выставке он общался на казахском и русском языках, при этом в целом способен работать на любом языке, выстраивая понятную коммуникацию с пользователем.

По данным «РСТ-Инвент», использование станции позволяет ускорить поиск книг и работу с информацией в пять раз, сократить время выдачи и возврата более чем на 40%, а обслуживание одного читателя занимает до одной минуты. При этом количество типовых обращений к сотрудникам снижается вдвое.

Дополнительно компания представила настольный RFID-считыватель BOOKOS, предназначенный для ускорения и автоматизации работы библиотекаря с книжным фондом. А также ручной HF-считыватель, который обеспечивает одновременную идентификацию RFID-меток и позволяет провести инвентаризацию целого зала в течение двух-пяти минут.

Региональный директор «РСТ-Инвент» Дмитрий Сазонов представил комплексное RFID-решение для библиотек, охватывающее полный цикл автоматизации — от маркировки фонда до организации круглосуточной выдачи и возврата книг. По его словам, внедрение подобных систем позволяет трансформировать библиотеку в сервисную инфраструктуру с доступом 24/7 и снижает операционную нагрузку на персонал.

Также Дмитрий Сазонов рассказал о реализованных проектах в казахстанских учреждениях, среди которых КазНМУ, ЮКУ, АРУ и ЦБС имени Оралхана Бокея. В этих библиотеках уже функционирует RFID-система, демонстрирующая практические результаты: время инвентаризации сокращается до 15 раз, контроль фонда от несанкционированного выноса достигает 99%, поиск книг ускоряется в пять раз, а количество обращений читателей снижается примерно на 40%.

«Для нас важно, чтобы библиотека оставалась живым и доступным пространством — но при этом отвечала темпам сегодняшнего дня. Когда технологии берут на себя рутину, у сотрудников появляется время на главное: работу с людьми, помощь и развитие сервиса. Мы видим, как RFID и ИИ постепенно меняют саму атмосферу библиотеки, она становится быстрее, удобнее и ближе к читателю, при этом оставаясь привычной и понятной. И, пожалуй, самое ценное — технологии действительно помогают человеку, а не усложняют процесс», — отметил региональный директор «РСТ-Инвент» Дмитрий Сазонов.

