Эксперты UserGate uFactor предупреждают об уязвимости с высоким уровнем критичности в конвейере логирования ProFTPD

Эксперты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor предупредили о том, что в популярном FTP-сервере ProFTPD с открытым исходным кодом была обнаружена уязвимость CVE-2026-42167, которой присвоили высокий уровень критичности.

Уязвимость представляет собой SQL‑инъекцию в модуле аутентификации и логирования mod_sql для FTP‑сервера ProFTPD, которая позволяет злоумышленнику без аутентификации выполнять произвольный SQL‑код, а также внедрять бэкдор‑пользователей в базу данных аутентификации FTP или осуществлять удалённое выполнение кода на хосте базы данных. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости присвоен рейтинг 8.1. Проблема затрагивает сборки ProFTPD до 1.3.10rc1 включительно.

«Данный FTP-сервер очень часто используется на ОС Ubuntu, также он совместим с некоторыми отечественными ОС. Для проверки на наличие этой уязвимости можно использовать Python-скрипт, который есть в открытом доступе. Если для вашей версии ProFTPD есть такая уязвимость, необходимо произвести обновление ProFTPD. Если обновление невозможно, необходимо отключить выполнение SQL-команд на стороне FTP-сервера и при возможности добавить необходимые правила в IDPS сигнатуру "ProFTPD Pre-auth SQL injection"», — сказал Дмитрий Овчинников, архитектор информационной безопасности UserGate uFactor.

Другие материалы рубрики

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Страна СНГ ликвидирует Минцифры: оно мешает цифровизации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще