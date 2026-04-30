BPMSoft подтвердила совместимость с Deckhouse Kubernetes Platform

Разработчики «БПМСофт» (ИТ-холдинг Lansoft) и «Флант» подтвердили технологическую совместимость своих программных продуктов BPMSoft и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Соответствующий сертификат выдан по итогам совместных испытаний инженерных команд компаний. Об этом CNews сообщил представитель «БПМСофт».

Тестирование подтвердило корректную работу BPMSoft в среде DKP, предназначенной для создания и управления Kubernetes-кластерами в различных инфраструктурных контурах – от публичных и частных облаков до on-premise и гибридных сред. Совместимость решений позволяет заказчикам использовать BPMSoft в контейнеризированной архитектуре с соблюдением требований к отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности.

BPMSoft – low-code-платформа со встроенными инструментами искусственного интеллекта для автоматизации и управления бизнес-процессами. Решение включает готовые бизнес-приложения (CRM, SRM, ITSM, HRM и др.), а также механизмы для настройки и интеграции в корпоративный ИТ-ландшафт. Платформа входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификацию ФСТЭК России по 4 уровню доверия и рекомендована для использования на объектах критической информационной инфраструктуры.

Deckhouse Kubernetes Platform – платформа для развертывания и управления Kubernetes-кластерами, обеспечивающая автоматизацию большинства операций администрирования и высокий уровень отказоустойчивости. По данным разработчика, решение позволяет сократить время подготовки среды разработки до 15 раз, автоматизирует до 80% ручных операций и обеспечивает SLA на уровне 99,99%. Платформа также включена в реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

Максим Мостовщиков, заместитель технического директора BPMSoft, отметил: «Подтверждение совместимости с Deckhouse Kubernetes Platform расширяет возможности развертывания BPMSoft в современных контейнерных инфраструктурах. Это особенно важно для крупного бизнеса, который переходит на микросервисную архитектуру. Он предъявляет повышенные требования к надежности и безопасности ИТ-решений и ожидает наличия поддержки базового ПО со стороны отечественных вендоров».

Дмитрий Юдин, директор по работе с технологическими партнерами компании «Флант», сказал: «Интерес к контейнерным платформам со стороны корпоративных заказчиков продолжает расти, и ключевым фактором становится экосистемная совместимость. Подтверждение корректной работы BPMSoft в среде Deckhouse позволяет клиентам быстрее внедрять прикладные системы автоматизации в Kubernetes-кластерах без дополнительных доработок инфраструктуры и быть уверенными в надежной и производительной работе приложений».

