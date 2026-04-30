«Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ

Компания «Аккофриск» открывает данные о физическом и психическом здоровье для исследователей ИИ и обучения моделей искусственного интеллекта через подключение партнеров к одноименной платформе мониторинга здоровья на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Аккофриск».

Сеты «сырых» данных «Аккофриск» помогут разрабатывать качественные прогностические модели заболеваний, анализировать временные ряды для выявления закономерностей и ранних признаков нарушений здоровья, создавать генеративные модели «цифрового двойника» для симуляции реакций организма на различные нагрузки, формировать персонализированные рекомендации по образу жизни и создавать индивидуализированные отчеты для врачей и HR.

«В структуре данных о здоровье «Аккофриск» более 300 параметров физического и ментального здоровья, включая, показатели сна, активности, питания, приема лекарств и прогнозы рисков развития заболеваний пользователей носимых устройств АККО. В отличие от синтетических данных, которые создаются алгоритмически, данные «Аккофриск» основаны на реальных измерениях и наблюдениях, что делает их особенно ценными для точного обучения моделей, персонализированных рекомендаций и прогнозных систем», – сказал основатель компании Олег Тихоненко.

Данные «Аккофриск ИИ» совместимы с ведущими инструментами для разработки искусственного интеллекта, такими как Hugging Face, Google Vertex AI, AWS SageMaker, Microsoft Azure ML, OpenAI Fine-Tuning, Grog и Yandex DataSphere, а также могут интегрироваться с медицинскими платформами Epic, Cerner и IBM Watson Health.

Данные платформы будут доступны для исследовательских сообществ, таких как PhysioNet, MIMIC, All of Us Research Program, OHDSI и Kaggle Medical Datasets Community, что открывает возможности для разработки медицинских ИИ-моделей, анализа клинических данных и проведения научных исследований.

Для безопасной передачи информации платформа использует API и RESTful сервисы, стандартизированные форматы данных, шифрование, контроль доступа и анонимизация, что обеспечивает защиту информации при совместном использовании. Данные собираются с согласия пользователей и их обработка, хранение и передача данных полностью соответствует требованиям регуляторов.

«Аккофриск ИИ» может быть интегрирован с медицинскими информационными системами клиник для предоставления медицинских аналитических данных.. Сравнение параметров пациентов клиники с более широкой выборкой данных позволяет выявлять аномалии и новые паттерны, поддерживать прогнозирование рисков заболеваний и оптимизировать программы наблюдения и лечения.

«Аккофриск ИИ» открывает новые возможности для безопасного и точного использования естественных данных в медицинском искусственном интеллекте, повышая качество персонализированной медицины и исследовательской работы. На сегодняшний день, «Аккофриск ИИ» один из самых масштабных глобальных медицинских ИИ, который обрабатывает данные более 1 млн подключенных пользователей с частотой каждые 5 минут.

