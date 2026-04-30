«1С-Рарус» модернизировал систему регламентированного учета в «Самарской сетевой компании»

«Самарская сетевая компания» совместно с «1С-Рарус» перевела регламентированный учет с «1С:Управление производственным предприятием» на «1С:Управление холдингом». Выполнена адаптация системы под специфику электросетевого предприятия. Обеспечена синхронизация данных по закупкам, запасам и финансам. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Самарская сетевая компания» («ССК») — оператор электросетевой инфраструктуры Самарской области. На сегодняшний день компания присутствует в 34 муниципалитетах. Здесь трудится почти 2800 сотрудников, которые обслуживают порядка 17 тыс. километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также около 7000 подстанций различных классов напряжения.

Для дальнейшего увеличения надежности энергоснабжения потребителей компания последовательно реализует программу модернизации электросетевой инфраструктуры. Так, на ближайшие пять лет запланированы масштабные проекты по обновлению и реконструкции электросетевого комплекса региона.

Параллельно руководство «ССК» реализует стратегию цифровой трансформации, внедряя современные решения для оптимизации бизнес-процессов. Значимым шагом на этом пути стал проект по автоматизации закупок на базе «1С:Управление холдингом», реализованный совместно со специалистами самарского офиса «1С-Рарус». Следующим этапом для компании стало масштабирование успешного опыта на смежные задачи и объединение управленческого и регламентированного учета в едином контуре. В рамках проекта бухгалтерский и налоговый учет перенесены из «1С:Управление производственным предприятием» в «1С:Управление холдингом», что обеспечило переход на современную систему с актуальной поддержкой разработчика.

Результаты проекта

На 30% удалось сократить операционную нагрузку сотрудников экономической службы и ускорить подготовку регламентированной отчетности. Сократился процесс формирования и проверки квартального баланса: система автоматически собирает данные из всех интегрированных систем, формирует проводки на основе первичных документов, применяет отраслевые шаблоны отчетности и выполняет встроенную проверку корректности показателей.

В три раза ускорилась инвентаризация парка ИТ-оборудования. Внедрение инвентарного учета с использованием штрих-кодирования позволяет точно фиксировать ответственных и места размещения техники. Создан централизованный реестр для учета нематериальных активов лицензий, сертификатов и ключей доступа, что повысило уровень контроля и безопасности в этой области.

Выстроен автоматизированный сквозной контроль движения и целевого использования ТМЦ. Все операции с материалами (от возникновения потребности до поступления, распределения по складам и списания) привязаны к внутренним заказам подразделений. Это обеспечило более оперативную прослеживаемость движения запасов, контроль обеспеченности на всех этапах и исключило нецелевое использование материалов.

С трех до одного рабочего дня сокращен средний срок от подачи подразделением заявки на закупку до формирования заказа поставщику. Процессы снабжения ускорены благодаря глубокой интеграции нового учетного контура с ранее уже автоматизированным блоком закупок.

Александр Савиных, начальник Управления информационных технологий, АО «Самарская сетевая компания»: «Главный итог проекта — создание единой логики для всей нашей операционной деятельности. Теперь мы видим полную цепочку: от заявки подразделения на закупку до списания материалов и отражения в бухгалтерском балансе. Совместно с «1С-Рарус» мы смогли создать среду, где данные по закупкам, запасам и финансам синхронизированы. Это дало нам принципиально новый уровень управленческого контроля и возможностей для принятия соответствующих решений».

