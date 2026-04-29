«Здравсити» запускает авторизацию через «Газпром ID»

Российский онлайн-сервис «Здравсити», маркетплейс по продаже лекарств, товаров для красоты и здоровья, а также заказу медицинских услуг, объявляет о запуске стратегического партнерства с сервисом аутентификации «Газпром ID». Новая интеграция направлена на упрощение пользовательского пути и повышение качества клиентского опыта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

В рамках сотрудничества пользователи «Здравсити» получают возможность входить в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении и оформлять заказы всего в несколько кликов — без необходимости запоминать пароли и заполнять длинные регистрационные формы. Интеграция с «Газпром ID» обеспечивает мгновенный вход, делая процесс покупки максимально быстрым, удобным и интуитивно понятным.

Решение позволяет сократить количество действий при входе и оформлении заказа, снижая барьеры для новых пользователей и упрощая взаимодействие с платформой для постоянных клиентов. При этом инфраструктура «Газпром ID» гарантирует высокий уровень отказоустойчивости и защиты персональных данных, соответствующий современным мировым стандартам цифровой безопасности.

Ожидается, что внедрение быстрого входа «Газпром ID» положительно скажется на ключевых бизнес-показателях «Здравсити». В частности, компания прогнозирует рост доли новых пользователей, совершающих первый заказ, а также увеличение числа повторных покупок благодаря более плавному и бесшовному пользовательскому опыту.

Генеральный директор «Здравсити» Евгений Ружейников: «Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать взаимодействие с нашим сервисом максимально простым и удобным для каждого пользователя. Партнерство с «Газпром ID» — важный шаг в этом направлении. Благодаря новой интеграции мы убираем лишние барьеры на пути к покупке и делаем процесс авторизации практически незаметным для клиента. Это не только повышает комфорт, но и формирует новый стандарт пользовательского опыта в сегменте e-pharma».

«Наша задача — сделать цифровые сервисы максимально доступными и удобными для пользователей, убрав лишние сложности на этапе авторизации. Партнерство со «Здравсити» позволяет нам применить этот подход в социально значимой сфере — доступе к товарам для здоровья и медикаментам. Интеграция «Газпром ID» обеспечивает быстрый и безопасный вход без паролей, помогая пользователям экономить время и получать необходимый сервис в несколько кликов. Мы уверены, что такие решения становятся важной частью современного клиентского опыта и формируют новые стандарты взаимодействия с онлайн-платформами», — сказал директор продукта «Газпром ID» компании ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин.

