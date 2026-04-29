Зауральские леса под защитой: видеооборону начали держать 47 камер системы «Лесохранитель»

В связи с началом пожароопасного сезона в Курганской области начала работать цифровая система «Лесохранитель», установленная компанией «Ростелеком». Комплекс мониторинга обеспечивает дистанционный контроль раннего обнаружения природных пожаров с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря 47 камерам с искусственным интеллектом, возгорания фиксируются моментально, а время их возникновения и точные координаты очага оперативно передаются в региональную диспетчерскую службу. Ее специалисты анализируют полученные сведения и после подтверждения информации оповещают соответствующие организации. Такой подход гарантирует своевременное и эффективное реагирование, что значительно снижает потенциальный ущерб от лесных пожаров.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Система "Лесохранитель" представляет собой комплексное решение, включающее камеры, специализированное программное обеспечение, инжекторы, устройства удаленного управления питанием, Wi-Fi-роутеры и грозозащиту. Цифровые видеоустройства контролируют пожарную обстановку в более чем 200 населенных пунктах 24-х муниципальных округов. Компания "Ростелеком" шестой год является техническим партнером проекта по мониторингу лесных пожаров в Курганской области и мы нацелены на его внедрение в других локациях региона».

Высокочувствительные оптические устройства, установленные на высоте не менее 40 м, совершают полный обзор территории каждые 10–12 мин. Это обеспечивает впечатляющий охват до 35 км, позволяя контролировать обширные участки и мгновенно фиксировать признаки начинающегося пожара.

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора «Курганского лесопожарного центра»: «Эффективность "Лесохранителя" была убедительно продемонстрирована в 2025 году. Благодаря применению искусственного интеллекта система смогла выявить порядка 50 потенциально опасных ситуаций — сжигание веток и деревьев, оставшихся после вырубки леса, пал сухой травы и иные возгорания. Оперативное реагирование на обнаружение пожаров позволило предотвратить их дальнейшее распространение, сохранив ценные лесные массивы и природные ресурсы региона».

Обеспечение бесперебойной работы системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» в Зауралье проводится по контрактам, заключенным «Ростелекомом» с «Курганским лесопожарным центром» и «Службой спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области».

С 20 апреля 2026 г. в регионе введен особый противопожарный режим.