«Яндекс» обучит ИИ-робототехнике студентов 10 регионов России

Осенью 2026 г. «Яндекс» запустит новый единый модуль по физическому ИИ в 13 университетах 10 регионов страны. На нем смогут обучаться студенты ИТ-специальностей в Москве (РТУ МИРЭА, МАИ, МГТУ «Станкин»), Санкт-Петербурге (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Казани (КФУ), Тюмени (ТюмГУ), Екатеринбурге (УрФУ), Новосибирске (НГТУ), Архангельске (САФУ), Воронеже (ВГУ), Ростове-на-Дону (ЮФУ, ДГТУ) и Саратове (СГУ).

Физический ИИ — это технологии для умных роботов и автономных систем, которые могут взаимодействовать с миром и принимать самостоятельные решения в реальных условиях. Такие роботы уже применяются в логистике, производстве, медицине, материаловедении и других сферах.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников
Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников Безопасность

Студенты познакомятся с ключевыми аспектами физического ИИ, научатся создавать автономные системы, работать с сенсорами, алгоритмами навигации и распознавания, а также использовать облачные сервисы для обработки данных и управления роботами. В программу включены практические семинары и мастер-классы со специалистами «Яндекса». Отдельное внимание будет уделено поддержке преподавателей — «Яндекс Образование» обеспечит методическую и экспертную помощь для внедрения современных подходов в обучение.

Инициатива стала частью нового направления «Яндекс Образования» по ИИ-робототехнике. Ранее «Яндекс» и пять национальных исследовательских университетов — НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО — разработали модель компетенций в сфере физического ИИ. Она подробно описывает знания и навыки, необходимые создателям роботов и автономных систем. Документ находится в открытом доступе — любой вуз может использовать его для составления образовательных программ.

Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще