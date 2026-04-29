В Якутии запустят проект по применению дронов в сельском хозяйстве

Проект по применению дронов в сельском хозяйстве запустят в Якутии в 2026 г., заявил глава региона Айсен Николаев. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Беспилотники уже активно используют в сельском хозяйстве в других регионах страны, и у нас мы обязательно должны этим заниматься. Очень хороший проект в этом году уже начнет реализовываться в Чурапчинском районе. При поддержке компании «Сахадрон» закуплены крупные специализированные агродроны. Они уже здесь, и в этом году они уже начнут работать для получения более высокой продуктивности сельхозкультур. В других регионах это дает очень хороший результат. Я абсолютно уверен, что и в Чурапче использование беспилотников в аграрном секторе тоже даст хороший результат», — сказал Айсен Николаев.

Пилотный проект по применению агродронов для опрыскивания кормовых культур биологическими стимуляторами роста и жидкими удобрениями запускается в селе Мырыла Чурапчинского улуса. Инициатива реализуется на базе потребительского кооператива «Эргис», который занимается переработкой молока и мяса и планирует отказаться от химикатов в пользу органических решений для повышения качества продукции.

В рамках проекта планируется использовать около 10 видов сельскохозяйственных культур и четыре-пять видов стимуляторов роста и жидких удобрений на площади порядка 200 гектаров. К работе привлечены ученые Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова.

«Необходимо также использовать большой потенциал беспилотных систем при мониторинге лесных пожаров. Я дал поручение, чтобы мы реально увеличили летные часы беспилотников. Я считаю, что новые технологии — это то, что нам реально поможет. А вообще в скором времени, как мне говорят специалисты, дроны будут активно использоваться и при тушении непосредственно самих лесных пожаров», — отметил Айсен Николаев.

В Якутии также реализуется проект «Воздушная переправа», который обеспечивает перевозку до 21 кг грузов в сутки и становится одним из ключевых направлений развития беспилотной логистики в регионе.

Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации
В условиях труднодоступных территорий проект ориентирован на регулярную доставку почты, лекарств и запчастей в населенные пункты, позволяя не зависеть от сезонной инфраструктуры и снижать необходимость в дорогостоящих вертолетных перевозках. В перспективе «Воздушная переправа» станет частью гибридной транспортной модели, в которой беспилотные системы дополняют традиционную авиацию.

Параллельно в регионе развиваются проекты применения беспилотников в социальной сфере. «Перевозка беспилотниками биоматериала — это только первый шаг. Для целей здравоохранения мы развиваем проект «МедБПЛА». Речь идет не только о доставке анализов, но и о срочной транспортировке лекарств, вакцин, медицинских изделий в отдаленные населенные пункты», — сказал глава Якутии.

Развитие беспилотных систем поддерживается созданной в республике инфраструктурой. В Якутии в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открыт Национальный центр беспилотных систем «Полярный». В центре работают 13 резидентов, обеспечивающих полный цикл — от разработки программного обеспечения и конструкторских решений до серийного производства техники.

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще