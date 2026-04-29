«Цифра» представила «Карьер 26» — систему диспетчеризации нового поколения

ГК «Цифра» представила обновленную версию автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом — «Цифра. Карьер 26». В новой версии системы повышена отказоустойчивость, внедрены инструменты искусственного интеллекта, усилены ИБ-практики, а также появились новые прикладные модули. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

«Цифра. Карьер» используется на предприятиях в России и за рубежом: при разработке новой версии учтен опыт внедрения и эксплуатации системы более чем на 75 предприятиях, включая проекты в формате on-premise и SaaS. Он определил ключевые направления развития «Карьер 26» — от архитектуры до пользовательских сценариев.

В новой АСУ ГТК повышена отказоустойчивость: «Карьер 26» поддерживает геораспределенное развертывание, когда серверы размещаются на нескольких площадках, что обеспечивает непрерывную работу системы даже при внешних инцидентах. «Карьер» работает в защищенных контурах, на отечественных операционных системах и не зависит от недоступных проприетарных компонентов. В процесс выпуска релизов были добавлены практики безопасной разработки и регулярный контроль уязвимостей. Архитектура решения доработана с учетом роста нагрузок и объемов данных: система обрабатывает высокоинтенсивные потоки событий, обеспечивает параллельную обработку данных и горизонтальное масштабирование.

В «Карьере 26» был усилен фокус на управляемость внедрения и эксплуатации. В системе появились инструменты контроля приживаемости и мониторинг достижения эффектов.

«Внедрить систему недостаточно, важно, чтобы она продолжала использоваться по назначению и дальше приносила эффект. Мы сделали на этом акцент: появился инструмент контроля приживаемости, который показывает, насколько система реально используется после внедрения и какой эффект дает — по сути, это инструмент защиты инвестиций. Одновременно внедрение становится управляемым процессом: заказчик заранее понимает сроки и ожидаемый результат проекта и может отслеживать влияние системы на ключевые показатели уже в ходе запуска», — отметил исполнительный директор дивизиона «Горная промышленность» Николай Годунов.

Разработчики также интегрировали в систему инструменты искусственного интеллекта. Встроенный ИИ-ассистент помогает пользователям работать со сложным функционалом системы: отвечает на вопросы, подсказывает последовательность действий и формирует аналитику по запросу. Это снижает нагрузку на обучение и поддержку и помогает пользователю быстрее решать прикладные задачи прямо в момент работы.

Дополнительно в системе реализована тестовая среда — «песочница», которая позволяет на реальных сохраненных данных проверять функциональность и обучать пользователей без влияния на реальное производство.

В обновленной системе появились 12 новых прикладных модулей. В частности, сквозное управление качеством дорог, охватывающее весь цикл — от автоматического выявления дефектов полотна до контроля их устранения. Кроме того, был реализован модуль сквозного управления качеством полезного ископаемого. Он обеспечивает непрерывный контроль характеристик на этапе планирования, при добыче с определением параметров качества в ковше экскаватора, в процессе транспортировки, а также при складировании. Решение формирует единый цифровой контур качества, повышая точность учета, прозрачность процессов и управляемость показателей от забоя до отгрузки.

Разработчиками был представлен модуль управления жизненным циклом эксплуатации буровых штанг, который переводит работу с буровым инструментом на уровень данных. Система обеспечивает контроль ресурса и условий эксплуатации, а также формирует аналитику по эффективности моделей и поставщиков. Это позволяет своевременно принимать решения по замене и закупкам, снижать аварийность и добиваться оптимального использования парка с точки зрения затрат и производительности.

Для подземных горных работ было создано мобильное приложение геолога с поддержкой офлайн-работы: специалисты могут фиксировать данные непосредственно в выработках и синхронизировать их при появлении связи, что ускоряет передачу информации в производственный контур и повышает ее точность.