Сколько ИТ-специалисты тратят на искусственный интеллект

Каждый пятый ИТ-специалист тратит ежемесячно на ИИ-агентов более 3 тыс. рублей, в частности, 12% платят от 3 до 5 тыс. руб., а 8% – более 5 тысяч. Об этом свидетельствуют данные опроса ИТ-колледжа «Хекслет» и исследовательского центра «Позиция» среди 1092 ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители исследовательского центра «Позиция».

Несмотря на относительно небольшие затраты, две трети респондентов считают, что ИИ-агенты полезны в работе. В частности, умеренный позитивный эффект отмечают 39%, очень полезный – 32%. Чаще всего использование ИИ в работе не приносит респондентам каких-либо преференций – об этом заявили 35%. Еще 29% отмечают, что код, который был доработан или написан с помощью ИИ вызывает у коллег восхищение и только 14% удалось получить премию за использование сервисов. Интересно, что 11% смогли найти новую работу с помощью ИИ, готовясь к собеседованиям, обновляя резюме или справляясь с тестированием.

Почти две трети опрошенных (64%) используют ИИ для решения задач в рамках компании. Половина респондентов постоянно проверяет код с помощью агентов, треть доверяет системе написание простых скриптов, а 29% обращаются к ИИ, когда хотят найти ошибки. При этом 65% опрошенных заявляют о том, что в их компаниях открыто используют ИИ: делятся успехами, ставят задачи, учитывая мощности системы, и рассчитывают на ее применение. Еще 20% избегают обсуждения внедрения ИИ в процессы, и 15% откровенно это скрывают.

«Сегодня использование ИИ в программировании, дизайне, маркетинге или копирайтинге уже не является чем-то особенным или требующим внимания. Нейросети стали инструментом, который позволяет работникам снять с себя часть рутины и сконцентрироваться на более глобальных или острых задачах. Сегодня есть отличная возможность научиться пользоваться нейросетями, поскольку в компаниях из абсолютно разных сфер, не только ИТ, есть запрос на их внедрение. Поэтому колледжи и вузы учитывают потребность работодателей и расширяют программы модулями по искусственному интеллекту», — сказал Антон Васильев, директор ИТ-колледжа «Хекслет».

Лишь небольшая доля респондентов сталкивается с негативной реакцией коллег при использовании ИИ – об этом заявили лишь 15% опрошенных. В половине случаев внедрение нейросетей поощряется руководством, а 35% относятся к этому нейтрально.

