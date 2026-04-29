Проектирование в виртуальной среде: ВТИ приступил к созданию CAD-системы нового поколения

Всероссийский теплотехнический институт (АО «ВТИ») приступил к разработке CAD-системы нового поколения для проектирования сложных энергетических объектов. Новая платформа объединит технологии трехмерного сканирования и виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители ВТИ.

Решение позволит ускорить разработку крупномасштабных проектов и повысить точность интеграции нового оборудования в действующие технологические системы.

Необходимость разработки связана с ростом сложности инженерных задач. При создании и модернизации объектов требуется учитывать особенности местности, плотную застройку, существующие коммуникации и металлоконструкции. Это усложняет построение трехмерных моделей и выпуск проектной документации. ВТИ уже освоил методы 3D-сканирования и реализовал ряд решений с применением виртуальной реальности для обучения персонала. Этот опыт стал основой для создания новой системы проектирования.

Ключевая особенность разработки — возможность работы с моделью в виртуальной среде. Инженер сможет проектировать объект, используя шлем виртуальной реальности, и сразу видеть его в реальном масштабе. Это упрощает поиск технических решений в ограниченных условиях и снижает риск ошибок на этапе проектирования.

Система также использует данные трехмерного сканирования. Облако точек (цифровая модель существующего объекта) накладывается на проектируемую модель. Это позволяет точно учитывать фактическое состояние площадки и корректно интегрировать новое оборудование в действующий технологический процесс.

«Мы создаем инструмент, который меняет сам подход к проектированию. Виртуальная среда позволяет инженеру работать с объектом как с реальным. Это повышает точность решений и сокращает сроки разработки. Для отрасли это шаг к более эффективному и технологичному проектированию», — отметил генеральный директор АО «ВТИ» Иван Болтенков.

В результате реализации проекта будет создан программный комплекс, который значительно ускорит подготовку проектной документации и повысит качество инженерных решений. Разработка ориентирована на применение в энергетике и может использоваться при модернизации и строительстве сложных промышленных объектов.