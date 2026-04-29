OkoCRM представила первого на рынке ИИ-интегратора CRM-систем

OkoCRM представила «Оки» — встроенного в CRM-систему ИИ-интегратора, который берет на себя полный цикл внедрения CRM-системы. На данный момент это первый подобный инструмент, аналогов на рынке нет. Он позволяет малому и среднему бизнесу запустить автоматизацию продаж без обращения к специалистам и без предварительных знаний о CRM. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

Традиционное внедрение CRM занимает от двух до четырех недель и обходится бизнесу в среднем от 50 000 руб.: вводная встреча, согласование проекта, настройка силами интегратора, приемка, доработки, обучение. «Оки» в OkoCRM сокращает этот путь до нескольких сообщений: предприниматель описывает свой бизнес в свободной форме, и ИИ разворачивает готовую инфраструктуру продаж примерно за 30 минут. Инструмент проектирует воронку продаж с учетом ниши, типа продукта и цикла сделки — от пяти до девяти этапов, — и сразу создает ее в системе.

«Внедрение CRM всегда было барьером для малого бизнеса — не по деньгам, так по времени и погружению. Предприниматель открывает систему, видит пустой экран и закрывает. «Оки» убирает этот барьер: вместо сложных интерфейсов — просто чат, вместо технического задания — описание своего бизнеса своими словами. Мы хотим, чтобы любой владелец бизнеса мог начать работать в CRM в тот же день, когда о ней узнал», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Помимо воронки, «Оки» закрывает весь смежный слой настроек, на который у интеграторов уходит основная часть времени. Под каждый этап воронки генерируются готовые шаблоны SMS, email и сообщений в мессенджеры с переменными для автоподстановки данных клиента. Тональность подбирается под бизнес: формальная для B2B, дружелюбная для B2C. Параллельно настраиваются автоматические действия — мгновенное уведомление клиенту при получении заявки, постановка задачи менеджеру, follow-up при зависшей сделке, благодарственное сообщение после закрытия. В карточках сделок, контактов и компаний создаются дополнительные поля под специфику ниши: для автосервиса — марка и модель машины и VIN, для B2B — ИНН, условия оплаты и объем заказа, для медицины — тип услуги и особые пожелания пациента.

«CRM перестает быть универсальным инструментом, под который бизнес подстраивается сам. «Оки» делает обратное — изучает бизнес и собирает систему под него. Стоматология получает одну логику работы, оптовый склад — другую, онлайн-школа — третью. Это не просто ускорение внедрения, это другая модель отношений между бизнесом и CRM», — сказал руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Такой подход напрямую влияет на то, как быстро компания начинает получать от CRM реальную отдачу. Чем короче путь от регистрации до первой сделки в системе, тем выше вероятность, что инструмент приживется. «Оки» также остается в системе в роли постоянного консультанта: отвечает на вопросы о функционале, ищет ответы в базе знаний и помогает вносить дополнительные правки — фактически закрывая задачи первой линии поддержки.

«Львиная доля запросов в поддержку начинается с одного и того же: "Мы не знали, с чего начать, не понимали, как правильно настроить систему под себя". «Оки» решает именно эту проблему — он задает нужные вопросы и сам строит систему, не требуя от предпринимателя экспертизы в CRM. Пользователи, которые прошли настройку с ИИ, значительно быстрее переходят к реальной работе», — сказал руководитель техподдержки OkoCRM Илья Кривенко.

ИИ-интегратор «Оки» доступен всем пользователям OkoCRM бесплатно в рамках активной подписки.