МТС обеспечила гигабитным интернетом более трех тысяч жителей нового жилого комплекса в Курске

МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 1500 курских семей, проживающих в ЖК «Инстеп. Сити» в Сеймском округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили гигабитную сеть в двух 18-этажных многоквартирных домах микрорайона Курского завода тракторных запчастей. В новостройках по улице Энгельса проживают более 3000 курян. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету, а также возможность экономить до 40% годовых расходов на цифровых сервисах МТС: мобильном и фиксированном интернете, связи для всей семьи, телевидении и онлайн-кинотеатре КИОН.

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют всем членам семьи одновременно смотреть потоковое видео в высоком качестве, загружать «тяжёлые» файлы, вести стримы и играть онлайн. Жители ЖК, работающие удаленно, могут организовывать и участвовать в вебинарах и онлайн-конференциях, в процессе демонстрировать видео, презентации, обмениваться файлами и проводить интерактивные опросы. Школьники и абитуриенты могут комфортно заниматься с репетитором по видеосвязи с отличным качеством звука и картинки без прерываний.

Также гигабитная сеть выступает базой для работы устройств умного дома: камерами видеонаблюдения, датчиков протечек, освещения, отопления и кондиционирования, устройств управления замками и другими элементами, требующими устойчивого соединения.

«Сегодня ритм жизни изменился: многие работают из дома, дети учатся онлайн, в каждой квартире – десяток устройств. Поэтому мы активно развиваем фиксированную сеть в регионе, чтобы скорости интернета были достаточными и в час пик. По итогам 2025 года доступ к гигабиту МТС получили почти полмиллиона курян. Для нас это не просто цифра – жителям важно, чтобы связь работала как часы, когда нужно провести видеовстречу, сдать проект или просто посмотреть фильм онлайн», – отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.

