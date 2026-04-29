«Лемана Про»: 71% покупателей используют устройства для умного дома

Более 70% покупателей товаров для ремонта и благоустройства уже используют технологии умного дома: у 41% есть отдельные устройства или функции, еще у 20% установлены комплексные решения, а у 10% дом или квартира полностью автоматизированы. Об этом CNews сообщили представители «Лемана Про».

При этом каждый второй из них (51%) использует такие функции ежедневно. 20% опрошенных готовы потратить на умные гаджеты для дома от 10 до 30 тыс. руб., 21% готовы выделить до 5 тысяч рублей, 16% — 5–10 тыс. руб., 12% — 30–50 тыс. руб., 6% — 50–100 тыс. руб., и 1% — свыше 100 тыс. руб.. Такие данные показало исследование компании «Лемана Про», в котором приняли участие более 1000 респондентов из разных регионов России — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые проводили работы по ремонту и благоустройству жилья за последние 12 месяцев.

Среди пользователей системы умного дома наиболее распространены голосовые помощники и ассистенты (62%), автоматическое освещение (49%) и видеонаблюдение или сигнализация (45%). Широко используются управление бытовой техникой (43%), датчики протечки, дыма и газа (41%), умные замки, домофоны и контроль доступа (37%). Кроме того, 35% отметили контроль потребления ресурсов, 33% — управление климатом, 26% — автоматические шторы и жалюзи, 21% — централизованное управление через приложение или панель. Уровень вовлеченности пользователей остается высоким: 51% владельцев используют возможности умного дома ежедневно, 38% — несколько раз в неделю. Крайне редко такими функциями пользуются 9% респондентов, почти не пользуются — 2%. 92% участников опроса сообщили, что довольны своими умными системами, недовольных оказалось 8%.

Чаще всего технологии умного дома внедряются поэтапно: 64% пользователей постепенно докупают устройства. Еще 22% монтировали систему во время строительства или отделки, 10% — на стадии проектирования, а 4% приобрели жилье уже с готовым решением. При этом 66% опрошенных признались, что готовы платить больше за жилье с установленной системой «умный дом»: 30% — на 5%, 29% — до 10%, 7% — до 15%. 34% опрошенных не готовы к дополнительным тратам.

Самым популярным способом управления умным домом является мобильное приложение — его используют 59% владельцев таких систем. Голосовые команды применяют 48%, физические кнопки или пульты — 35%. Еще 16% полагаются на автоматические сценарии, не требующие ручного вмешательства, а 12% используют все методы управления в равной степени.

Среди тех, кто пока не использует умную автоматизацию дома, 29% планируют внедрить систему в будущем, 7% заявили, что точно это сделают, 22% не рассматривают установку, а 42% еще не определились с решением. Это указывает на сохраняющийся потенциал роста категории за счет аудитории, которая пока находится на этапе выбора. Основным барьером для установки системы является цена — так ответили 58% респондентов. Среди других причин — сложность настройки (22%), отсутствие видимой пользы (20%), недоверие к технологиям (14%) и опасения из-за возможных поломок или сбоев (14%). Еще 3% респондентов указали, что живут в съемном жилье, поэтому установка таких решений для них нецелесообразна. Снижение цены при этом не всегда становится решающим фактором: из тех, кто не установил систему, 54% заявили, что удешевление не повлияло бы на их решение. Оставшиеся 46% отметили, что это изменило бы их позицию.

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам
В качестве наиболее полезных возможностей умного дома респонденты чаще всего называли комфорт и автоматизацию быта (46%), удаленное управление (45%), безопасность и контроль доступа (42%). Также опрошенные отмечали экономию электроэнергии и ресурсов (38%), удобство для детей и пожилых (29%) и контроль микроклимата (25%).

Говоря о возможных рисках, респонденты выделяют зависимость от интернета (49%), сбои и поломки (43%), высокую стоимость обслуживания (42%) и утечку персональных данных (40%). Сложность установки вызывает опасения у 22% участников опроса. При этом 14% сообщили, что не видят для себя никаких рисков.

При выборе системы умного дома для покупателей важнее всего надежность — этот критерий назвали 62% участников. Среди других значимых факторов —функциональность и цена (по 49%), простота установки (42%), совместимость с другими устройствами (33%), дизайн (13%) и бренд производителя (8%).

Среди дополнительных функций, которые хотелось бы получить от систем умного дома, респонденты выделили уведомления о неисправностях (64%) и сигналы безопасности (62%). Для 48% важны данные о расходе энергии, воды и газа, для 43% — информация о состоянии техники. Автоматические сценарии считают важными 30% респондентов, рекомендации по экономии — 28%.

Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще