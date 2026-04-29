«Киберпротект» представила обновление «Кибер Бэкапа Облачного»

Компания «Киберпротект» представила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» —российского сервиса резервного копирования (BaaS). В версии 26.03 реализована защита новых систем виртуализации на уровне гипервизора, расширены возможности интеграции со службами каталогов и безопасности доступа, добавлены новые группы вызовов API управления, внедрен ряд других улучшений. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект».

В сервисе добавилась возможность резервного копирования виртуальных машин на уровне гипервизора (в безагентном режиме) для двух дополнительных платформ: Proxmox VE и «Альт Виртуализация». Это важно для заказчиков, которые используют эти решения в своей инфраструктуре: для них нет необходимости установки агентов или гостевых расширений ОС внутрь виртуальных машин, что облегчает развертывание, помогает избегать конфликтов с рабочими нагрузками и повышает производительность резервного копирования. Список совместимых платформ виртуализации в «Кибер Бэкапе Облачном» продолжает расти, в приоритете системы, которые более других востребованы в проектах внедрения на российском рынке.

В релизе 26.03 доработана интеграция со службами каталогов. Теперь поддерживается защищенный протокол LDAPS для всех поддерживаемых служб каталогов, а также работа с сертификатами, выпущенными корпоративными удостоверяющими центрами. Это позволяет повысить уровень защиты доменных учетных записей и минимизировать риски перехвата или подмены данных при аутентификации.

Кроме того, доработаны установка и регистрация LDAP-коннектора (специального компонента для подключения служб каталогов), управление доступом и входом доменных пользователей, разрешение конфликтов ролей для учетных записей, входящих в несколько доменных групп.

Еще одно точечное, но важное улучшение — настраиваемый таймаут бездействия для принудительного завершения пользовательских сессий. Теперь администраторы могут задать временной интервал, который лучше соответствует политикам безопасности их организации — будь то строгий режим для рабочих станций в публичных зонах или более мягкие настройки для внутренних контуров.

Для заказчиков, использующих Microsoft Exchange, реализована возможность гранулярного восстановления до уровня отдельных сообщений из архивных хранилищ. Раньше, чтобы извлечь одно-два письма, приходилось восстанавливать всю базу почтового ящика, теперь восстановление стало быстрее, а нагрузка на сеть — снизилась.

В версии 26.03 расширен набор вызовов публичного API, связанных с управлением резервными копиями. Теперь есть доступ к операциям просмотра архивов, управления задачами резервного копирования для виртуальных машин и поддерживаемых приложений. Это упрощает интеграцию «Кибер Бэкапа Облачного» в существующие системы управления и повышает эффективность управления в крупных средах с множеством планов защиты и источников данных.

В обновлении приведено к одной модели лицензирование для стандартной и расширенной редакций сервиса. В расширенной редакции появилась возможность лицензирования по объему — наравне с лицензированием по рабочим нагрузкам. Это дает больше гибкости при планировании бюджета и масштабировании защиты.