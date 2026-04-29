«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX

Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровизации кадрового документооборота. Ритейлер перевел на платформу Directum RX ключевые HR-процессы: от приема, перевода и увольнения сотрудников до управления отпусками, заказа справок и работы с локальными нормативными актами (ЛНА). Новая система охватила 25 тыс. пользователей — от руководителей до линейных сотрудников по всей стране. В результате внедрения решения нагрузка на HR-службу снизилась более чем на 40%. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В 2024 г., в рамках развития стратегического проекта по улучшению бренда работодателя и цифровизации пути сотрудника, был запущен проект по повышению эффективности и управляемости кадровых процессов. Компании предстояло перевести ключевые операции в цифровой формат, обеспечив одинаково удобную среду как для офисных сотрудников, так и для персонала магазинов, логистики и мясоперерабатывающего завода. При этом новое решение должно было обеспечивать стабильную работу при масштабировании на десятки тысяч сотрудников.

Исполнителем выступила компания «К2Тех». Проект реализовали на базе платформы Directum RX (модуль Directum HR Pro 2.4). В ходе работ коробочная функциональность была существенно расширена под специфические сценарии ритейлера: выполнено более 120 доработок, автоматизировано 32 бизнес-процесса, создано 45 новых видов документов, 18 специализированных справочников и 12 регламентных отчетов.

Решение построено на кластерной архитектуре с балансировкой нагрузки и автоматическим резервированием. Интеграционный контур объединил SAP HR, Gravitee, Active Directory, Keycloak, сервис «Контур.Доверенность» и CryptoPro. Чтобы обойти отсутствие единой интеграционной шины, команда настроила генерацию текстов кадровых приказов на основе метаданных из SAP HR. Еще одним техническим вызовом стала разработка собственного механизма электронного архива, так как стандартные возможности платформы не покрывали требований к объему хранимых данных.

Переход на новую систему проходил по классической модели поэтапного внедрения через отдельные очереди. Всего автоматизировано более 30 бизнес-процессов, объединенных в пять очередей. Сначала запустили базовые процессы: ознакомление с ЛНА, заказ справок. Затем реализовали планирование отпусков с функцией допланирования для новых сотрудников, а также процессы приема, перевода и увольнения. На последующих этапах добавились новые HR-сценарии, кадровая отчетность, диспансеризация, премирование, формирование электронного архива и другие кадровые мероприятия.

Миграция 450 тыс. исторических кадровых документов за 2022–2024 гг. заняла три месяца. Чтобы исключить потерю данных и безопасно обучить пользователей, в течение двух месяцев система работала параллельно с бумажным документооборотом с еженедельной сверкой контрольных точек.

«Проект в «Ашан» уникален своим масштабом и сложностью. Мы внедряли цифровой кадровый документооборот в крупнейшей розничной сети с распределенной структурой и высокой долей линейного персонала. Технически сложное развертывание с жесткими требованиями к отказоустойчивости и безопасности потребовало детальной проработки архитектуры. Нестандартные решения — от генерации приказов из метаданных до создания кастомного архива — позволили нам преодолеть ограничения ИТ-ландшафта и создать полностью бесшовную цифровую среду, интегрированную с ключевыми системами заказчика», — сказал Василий Мухин, руководитель направления по развитию систем документооборота и прикладных ИИ-решений «К2Тех».

Основной результат проекта — полный переход с бумажного документооборота на цифровой на базе Directum RX. Ежемесячно в системе обрабатывается более 35 тыс. документов. Скорость ознакомления с ЛНА сократилась с нескольких недель до нескольких минут, а согласование отпусков ускорилось с двух-трех дней до 15 минут. Отказ от бумаги позволил на 40% снизить нагрузку на HR-службу, повысить производительность труда и сократить расход бумаги более чем на 500 тыс. листов в год, что поддержало экологическую повестку компании.

«Для розничной сети с тысячами сотрудников в магазинах критически важно, чтобы цифровой документооборот был одинаково удобен и доступен для всех. Мы разработали поэтапную стратегию внедрения, которая позволила последовательно наращивать функциональность и обеспечить плавную адаптацию персонала к цифровому формату. Масштаб проекта колоссален: системой охвачено 98% сотрудников, автоматизировано более 30 процессов. Полученный опыт уникален для рынка — он доказывает возможность внедрения полноценного КЭДО в компаниях с десятками тысяч линейных сотрудников, распределенных по всей стране. Результат проекта — единое цифровое пространство, снижение нагрузки на сотрудников и кардинальное ускорение операций», — сказал Алексей Загайнов, директор по отраслевым решениям в ритейле и FMCG «К2Тех».

Сегодня новой системой ежедневно пользуются: 25 тыс. сотрудников (ознакомление с ЛНА, заказ справок, подача заявлений на отпуск); из них более 4 тыс. руководителей (согласование заявок и утверждение приказов); более 100 бизнес-партнеров по персоналу (администрирование, кадровый учет, управление отпусками).

«Переход на цифровой кадровый документооборот стал для нас не просто заменой бумаги, а полноценной трансформацией HR-процессов. Сегодня система охватывает 98% сотрудников, а время выполнения ключевых операций измеряется минутами. Масштаб задачи неизбежно рождал сложные вопросы, но нам удалось выстроить работу не в строгом формате «заказчик – исполнитель», а как единая команда. Коллеги из «К2Тех» не просто шли по ТЗ, а проактивно предлагали улучшения процессов и системы. Именно эта синергия и общая заинтересованность в результате помогли нам запуститься в жесткие плановые сроки и с высоким качеством», — сказала Екатерина Касатая, директор по кадровому администрированию и вознаграждениям «Ашан Ритейл Россия».