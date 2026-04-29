ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новый продукт «Алкион» — систему для оценки и развития сотрудников

ИТ-экосистема «Лукоморье», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», объявила о запуске нового продукта «Алкион» — решения для автоматизации и оптимизации процессов оценки и развития сотрудников. Продукт реализован на базе платформы разработки без кода (no-code) «Акола» и выступает аналогом таких зарубежных решений как Profit.co, Avature, Darwindbox, Akrivia HCM. Новое решение помогает компаниям выстроить прозрачную, управляемую и масштабируемую систему работы с персоналом.

«Алкион» объединяет в одном цифровом пространстве ключевые HR-процессы: комплексную оценку сотрудников, самооценку, регрейдинг и работу с индивидуальными планами развития. Это позволяет отказаться от разрозненных инструментов и видеть целостную картину по команде.

Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье», сказал: «Мы создавали “Алкион” как инструмент, который упрощает сложные HR-процессы и делает их понятными всем сотрудникам компании. Наша задача — дать бизнесу прозрачность в работе с командой и удобные инструменты для принятия кадровых решений и развития персонала».

В продукте руководители могут оценивать результативность и потенциал команды, в том числе с использованием матрицы «девять боксов» (9-boxes), а для пересмотра должностных уровней применяется адаптированная методология оценки «Страта» (Strata) с фокусом на знания, коммуникации и ответственность. Сотрудники проходят самооценку, получают обратную связь и участвуют в формировании собственных планов развития — это делает процесс более понятным и повышает вовлеченность.

«Алкион» помогает бизнесу лучше понимать сильные и слабые стороны сотрудников, принимать обоснованные решения об их развитии и продвижении. В системе формируется единый цифровой профиль сотрудника с историей оценок, планами развития и динамикой изменений. Доступ к информации разграничивается по ролям и разделам, что обеспечивает удобство и безопасность работы.

Главная страница показывает текущее состояние процессов каждого сотрудника: здесь собрана информация по оценке, самооценке, регрейдингу и планам развития, а также ключевая аналитика и контакты подразделений по управлению персоналом. Наполнение страницы зависит от роли пользователя. А в личном кабинете сотрудник видит результаты своей оценки и самооценки, может сравнивать их между периодами и управлять индивидуальным планом развития. Руководителям дополнительно доступна информация по их команде.

Раздел администрирования позволяет настраивать систему под задачи бизнеса и управлять всеми процессами управления персоналом. Здесь можно загружать данные по сотрудникам и подразделениям через редакторы электронных таблиц или интеграции, проверять их корректность и при необходимости создавать виртуальные подразделения. В этом же разделе настраиваются процессы оценки, самооценки и регрейдинга, формируется список ответственных для делегирования, а также редактируются данные по сотрудникам, подразделениям и результатам оценки. Дополнительно доступны инструменты для аналитики и мониторинга процессов управления персоналом.

«Алкион» доступен в форматах установки на ИТ-мощностях организации (on-premise) или как облачный сервис (SaaS), предлагаются различные модели лицензирования, что облегчает адаптацию решения под инфраструктуру и задачи конкретной компании.

