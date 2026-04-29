Интерес к российским ERP растет медленнее, чем ожидал рынок

Темпы роста рынка российских ERP-систем замедлились после бума 2022 г. К таким выводам пришли аналитики ИT-компании BusinessPad. Так, общее число поисковых запросов, связанных с ERP, увеличилось всего на 6,2% по сравнению с 2024 г. — до 22000. Для сравнения, в 2022 г. количество запросов выросло более чем вдвое, с 9866 до 20760. Об этом CNews сообщили представители BusinessPad.

Отдельные запросы демонстрируют существенный рост. Например, интерес к «российским ERP» за год увеличился на 22%, «отечественным ERP» — на 26%, а «отечественным ERP-системам» — на 15%. Однако по большинству запросов рост все же ниже, чем в 2022 г., следует из результатов исследования. Тогда количество аналогичных запросов выросло на 75%, 36% и 12% год к году соответственно.

Количество запросов, напрямую связанных с импортозамещением, вовсе упало. В 2025-2027 гг. интерес к теме «ERP импортозамещение» сократился на 25%, а запросы «замена SAP» и «переход с SAP» — на 16% и 38% соответственно. Для сравнения, в 2022 г. объем запросов «ERP импортозамещение» вырос с 14 до 814, а «переход с SAP» — с нуля до 2100.

«В 2022 г. бизнес активно искал замену ушедшим из России сервисам. Отсюда — рост запросов. Впоследствии многие перешли на альтернативы, и активность в поисковиках снизилась», — сказал директор по продукту и цифровой трансформации BusinessPad Кирилл Гончаров.

Сказалось и общее охлаждение экономики, добавляет он: «Все больше компаний оптимизируют расходы и сдержанно относятся к ИT-инвестициям».

Дополнительным ограничением остается структура российского корпоративного ИT-ландшафта, считает Гончаров. По данным разработчика программного обеспечения Naumen, около двух третей российских компаний до сих пор используют иностранные ERP- и смежные системы, а значительная часть бизнеса откладывает переход на отечественные альтернативы. Среди основных причин — отсутствие подходящих решений на российском рынке и высокая стоимость перехода. Как поясняет Гончаров, компании оценивают не только стоимость лицензии, но и совокупную стоимость владения системой (TCO — total cost of ownership), которая включает внедрение, интеграцию, доработки и обучение сотрудников.

При этом многие иностранные ERP за годы эксплуатации были глубоко кастомизированы: доля доработок в отдельных модулях может достигать 60–90%, поэтому их замена фактически означает создание новой системы и требует серьезных инвестиций.

Аналитики отмечают, что тренд сохранится ближайшие несколько лет, поэтому взрывного роста рынка ERP ожидать не стоит. По оценке компании «Т1», объем российского сегмента может вырасти с 90 млрд руб. в 2024 г. до 120 млрд руб. к 2030 г.