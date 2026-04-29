«Гринфилдс-Логистика» внедрила систему управления перевозками A.TMS

Компания «Гринфилдс-Логистика», развивающая бренд «Артфрут», внедрила систему управления перевозками A.TMS и подключила «Единый диспетчерский центр Адвантум». Об этом CNews сообщил представитель компании Advantum.

«Артфрут» поставляет свежую продукцию федеральным ритейлерам, включая X5 Group, Metro Cash&Carry и «Лента», и выполняет около 1 тыс. рейсов в месяц.

Система A.TMS обеспечивает онлайн-видимость транспорта, автоматическую фиксацию отклонений и аналитику по перевозкам.

По итогам внедрения: производительность логистов выросла в 3 раза; эффективность работы с рейсами увеличилась в 2,5 раза.

Дополнительно компания подключила «Единый диспетчерский центр Адвантум», который обрабатывает обращения водителей и фиксирует инциденты в системе.