Directum обновила продукт для цифрового управления стратегией

В новой версии Directum Targets стало проще работать с персональными KPI, метриками и картами целей. Руководители могут использовать шаблоны показателей эффективности, анализировать значения по нескольким подразделениям и связывать корпоративные цели с проектной деятельностью. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Оценить достижение целей помогают измеримые ключевые показатели эффективности (KPI). Например, если для компании важен рост продаж, индикатором может стать объем заключенных сделок или количество выступлений экспертов на отраслевых конференциях. В Directum Targets подобные KPI фиксируются в карте показателей персональной эффективности.

Здесь задаются личные цели сотрудника и устанавливаются метрики на период. Карту личной эффективности можно связать со стратегическими целями и показателями компании.

Дальше система помогает держать этот процесс в рабочем ритме: автоматически отправляются задачи на подведение итогов или пересмотр KPI. Вышестоящий начальник при необходимости утверждает показатели прямо в карте или в общем списке. В результате у управленца появляется понятный инструмент для постановки целей и контроля, у сотрудника — прозрачные ориентиры на период.

В новой версии появились наборы готовых целевых показателей. В них заранее задаются метрики и ответственные. Шаблоны можно применить к картам персональной эффективности сотрудников с одинаковым функционалом. Это сэкономит время руководителю, поскольку не нужно формулировать KPI с нуля.

Дополнительным улучшением в работе с метриками стала возможность указывать их тип. Линейный подходит для показателей с накоплением, например выручка или количество договоров. Коридорный — для значений в диапазоне: уровень текучести или процент соблюдения SLA. Такая вариативность делает метрики более точными и применимыми к разным типам задач.

Чтобы показатели не оставались на уровне цифр, стоит определить конкретные работы. В Directum Targets цель можно связать с проектом или планом проекта. Например, если стоит задача сократить время согласования договоров, под нее создается проект по внедрению электронного документооборота. Все работы и этапы фиксируются в плане, и руководитель видит, как они влияют на итоговый результат. Перейти к проекту можно прямо из карточки цели. Это упрощает контроль: не нужно искать связанные инициативы в других системах.

Когда руководитель отвечает за несколько подразделений, важно быстро, без перехода по разным объектам, понимать, где есть отклонения. В Directum Targets для этого используется виджет статусов. Он показывает, как выполняются цели по выбранным подразделениям и где появляются риски.

Например, руководитель направления может увидеть, что у одного отдела показатели выполняются по плану, а у другого — есть отставание по ключевой метрике. На виджете будет сразу видна проблемная зона, не нужно «проваливаться» в каждую отдельную цель.

«Важно, чтобы руководитель и сотрудник понимали, как KPI связаны со стратегией и за счет каких действий достигается результат. В этой версии мы сделали акцент на прозрачности: теперь проще задать показатели, проследить их выполнение и сопоставить с целями компании. Это помогает быстрее понять, где есть отклонения и какие решения нужно принять», — сказала Александра Нестерова, руководитель продвижения продукта Directum Targets.

