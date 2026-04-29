Дата-центры «Росатома» «Москва-2» и Xelent включены в реестр ЦОД Минцифры

Дата-центры «Москва-2» и Xelent, входящие в геораспределенную и катастрофоустойчивую сеть госкорпорации «Росатом», внесены в реестр центров обработки данных (ЦОД) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – в соответствии с постановлением Правительства от 28 ноября 2025 г. №1932 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра центров обработки данных, расположенных на территории Российской Федерации». Об этом CNews сообщил представитель компании «Атомдата».

Дата-центр «Москва-2», расположенный в Южном административном округе Москвы, первый в стране ЦОД с наивысшим подтвержденным уровнем надежности TIER IV, включен в реестр как ЦОД класса А. Для класса А основным принципом реализации инженерной архитектуры является отказоустойчивость, то есть возможность непрерывной работы информационных систем на базе данного ЦОДа при единичном отказе любого компонента основных инженерных систем.

Дата-центр Xelent – крупнейший центр обработки данных Северо-Запада России, емкость ЦОДа – 954 стойко-места с мощностью присоединения 10 МВт.

«Включение центров обработки данных «Москва-2» и Xelent в реестр Минцифры – это официальное подтверждение, что наша инфраструктура соответствует требованиям надежности инфраструктуры, физической и информационной безопасности, установленной регулятором. Мы продолжим развитие геораспределенной и катастрофоустойчивой сети дата-центров, чтобы оставаться надежным партнером для госсектора и бизнеса», – сказал генеральный директор «Атомдата-Центр» Олег Максименков.

«Прежде всего, внесение центров обработки данных в реестр — важный шаг на пути укрепления надёжности и качества сервисов, которые мы предлагаем клиентам на базе наших ЦОД. Включение наших ЦОД в реестр Минцифры не только подтверждает текущий уровень надёжности, но и задаёт вектор развития отрасли. Мы активно участвуем в совершенствовании нормативной базы: наша цель — обеспечить возможность выделения в реестре отдельной категории для объектов на инвестиционной фазе, то есть проектируемых и строящихся ЦОД. Этот этап проекта особенно критичен: именно на нём формируются ключевые инвестиционные показатели будущего центра обработки данных, зависящие от условий техприсоединения, выбора земельных участков и других важных параметров», – сказал генеральный директор «Атомдата» Олег Золотарев.