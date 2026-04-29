Content AI расширила IDP-платформу ContentCapture до полного цикла автоматизации

Компания Content AI, российский разработчик ИИ-решений для автоматизации бизнес-процессов, выпустила новую версию IDP-платформы ContentCapture. Теперь возможности интеллектуальной обработки документов (IDP, Intelligent Document Processing) объединены с инструментами роботизации (RPA, Robotic Process Automation) в едином решении. Об этом CNews сообщил представитель Content AI.

Ранее автоматизация процессов, связанных с обработкой документов, во многих случаях требовала двух отдельных продуктов: IDP-платформы для распознавания и извлечения данных и RPA-системы для выполнения действий с ними. По оценке Content AI, разработка интеграции между компонентами увеличивала стоимость проекта на 30–50%. В новой версии ContentCapture оба инструмента объединены в рамках одного решения и одной лицензии.

Это обновление позволяет автоматизировать полный цикл обработки документов и бизнес-процессов. ContentCapture может работать с любыми бизнес-событиями и системами. Например, когда компания получает счет от поставщика по электронной почте, платформа автоматически распознает документ, «смотрит» на сумму и в зависимости от ее размера направляет счет соответствующему ответственному сотруднику. Таким образом большая часть процесса реализуется без участия человека и с более высокой скоростью.

Для организаций с большим объемом входящих обращений платформа автоматизирует полный цикл их обработки: классифицирует письмо или жалобу, направляет в ответственный департамент с готовым поручением и контролирует сроки исполнения.

Для настройки цепочек автоматизации в платформе появились инструменты вайб-кодинга со встроенными ИИ-агентами и интеграцией с Git. Сценарии описываются на естественном языке после чего агент на основе предоставленного примера генерирует код и тесты для его проверки.

Это значительно упрощает работу интеграторов, а в некоторых случаях дает заказчику возможность самостоятельно настраивать сценарии и запускать новые процессы силами своей команды.

Сценарии автоматизации в ContentCapture охватывают большинство офисных операций: работу с текстовыми и табличными файлами, облачными хранилищами, корпоративными базами знаний. Платформа способна интегрироваться с различными системами и приложениями, включая браузер, электронную почту, CRM, СЭД, ERP и другие, что позволяет выстраивать сквозные автоматизированные процессы.

Платформа эффективно решает широкий спектр задач, включая автоматизацию обработки счетов и актов, управление клиентскими обращениями и заказами, формирование документов по шаблонам, сверку данных между системами.

Сквозная автоматизация дает бизнесу быстрый видимый и измеримый результат. По расчетам Content AI, скорость стандартных рутинных процессов вырастает в 5–10 раз, количество ошибок снижается практически до нуля, а производительность подразделений увеличивается в 2-4 раза. В среднем ROI от внедрения достигается за 3–6 месяцев.

«Интеграция IDP и RPA в единой платформе меняет подход к автоматизации бизнеса. Теперь компании могут цифровизировать рабочие процессы от начала до конца, получая не только экономию времени, но и существенное повышение их качества», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

«Наш следующий шаг в продуктовом развитии — полноценная платформа агентной автоматизации, где корпоративные системы служат инструментами для автономных агентов. При этом агенты не привязаны к конкретному типу документов или процессу, они могут брать на себя любые рутинные операции по мере того, как компания расширяет автоматизацию», — сказал директор по продуктам Content AI Иван Волков.

ContentCapture — универсальная платформа для интеллектуальной обработки документов и автоматизации бизнес-процессов. Платформа поддерживает работу на Windows и на отечественных операционных системах: Astra Linux, «Ред ОС», «Альт». Входит в реестр отечественного ПО и имеет официальную маркировку продукта с искусственным интеллектом.

