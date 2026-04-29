«Авито»: россияне готовы потратить на телевизор в среднем 38 тысяч рублей

Аналитики «Авито» узнали у россиян, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказалось, что предпочтения женщин и мужчин отличаются. Женщины чаще выбирают ток-шоу и сериалы, а мужчины — новости и спортивные программы. Средний бюджет на покупку нового телевизора составляет чуть более 38 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Где россияне смотрят кино

Большинство россиян (64%) смотрят фильмы на одном из двух устройств: телевизоре или смарт-ТВ. Каждый шестой респондент (14%) используют для этих целей планшет или смартфон. Причем среди тех, кто любит смотреть кино с помощью гаджетов, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (26%).

Каждый десятый опрошенный (11%) включает кино на ноутбуке. У 3% россиян есть домашний кинотеатр, и всего 2% ходят в кинотеатры.

Сколько россияне готовы потратить на покупку телевизора

Четверть россиян (26%) готовы потратить на покупку телевизора от 25,001 до 40 тыс. руб. Пятая часть респондентов (22%) хотели бы уложиться в меньшую сумму — от 10,001 до 25 тыс. руб.. 18% опрошенных полагают, что новый телевизор должен стоить от 40,001 до 60 тыс. руб. Десятая часть россиян (8%) готова заплатить от 60,001 до 80 тыс. руб., еще 7% планируют потратить до 10 тыс. руб. Средний бюджет россиян на новый телевизор составляет 38,46 тыс. руб.

При этом треть россиян (37%) хотели бы сэкономить на покупке телевизора. Из них 26% опрошенных признались, что приобретут телевизор по акции, если будет хорошая скидка, еще 10% — специально ждут крупных распродаж. Причем мужчины чаще ищут выгодные предложения, чем женщины (12% против 8%). Среди охотников за скидками также больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет (14%). Еще треть россиян (37%) рассказали, что готовы купить телевизор, не дожидаясь распродаж.

«Пользователи предпочитают покупать на Авито телевизоры именно в ресейл-сегменте — на них приходится 73% продаж, а на новые 27% соответственно. В среднем новый телевизор сейчас обходится в 40 тыс. руб., а бывший в использовании — в 8 тыс. руб. Таким образом, средняя экономия при покупке телевизора “с рук” на Авито составляет 80%», — сказал Александр Праздников, руководитель категорий «Бытовая техника» и «Аудио/видео» в «Авито».

Как россияне выбирают телевизор

Большинство опрошенных (34%) выбирают умные телевизоры, которые позволяют смотреть онлайн-кинотеатры. Еще для трети россиян (31%) важны параметры изображения: повышенная яркость, расширенные палитра оттенков и диапазон контрастности. На качество картинки чаще всего обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Каждый шестой россиянин (15%) при покупке телевизора ориентируется на цену. При чем мужчины более прагматичны и чаще принимают решение, исходя из финансовых соображений, чем женщины (18% против 13%). Десятой части респондентов (10%) нужен телевизор с голосовым управлением. Чаще всего такое требование предъявляют люди старше 65 лет (17%). Еще 5% респондентов обращают внимание на качество звука.

Что смотрят россияне

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Лидеры по просмотрам — художественные фильмы (51%) и сериалы (51%). Причем женщины чаще делают выбор в пользу сериалов (59% против 41%). Замыкает тройку лидеров новости и информационные программы (37%). Людей старшего поколения в возрасте от 65 лет (69%) чаще узнают о новостях из телевизора или смарт-ТВ.

Треть россиян (32%) любят смотреть развлекательные и ток-шоу. Женщины чаще являются целевой аудиторией таких программ (38% против 26%).

Четверть опрошенных (27%) используют телевизор или смарт-ТВ для просмотра контента стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров. Больше всего среди них молодых людей в возрасте от 25 до 34 (34%).

Также четверть россиян (25%) любят юмористические программы и стендапы, еще 23% — документальные фильмы и передачи, и почти каждый шестой (16%) смотрит спортивные программы. Причем мужчины больше интересуются спортом, чем женщины (25% против 8%).


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин

