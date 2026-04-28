CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

YADRO представляет новые конфигурации СХД TATLIN

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выводит на рынок оптимизированные версии систем хранения данных TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP. Новое предложение позволяет снизить стоимость хранения данных без снижения ключевых эксплуатационных параметров СХД.

Представленные конфигурации стали ответом на глобальное удорожание и снижение доступности компонентов для серверов и СХД. Главные причины увеличения их стоимости — рыночная турбулентность, ограничения логистики, таможенные и санкционные барьеры, а также резкий рост спроса из-за глобального развития ИИ.

В этих условиях бизнесу необходимо одновременно решать две задачи: обновлять и масштабировать ИТ-инфраструктуру и при этом сохранять инвестиции в разумных пределах. Новые версии TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP расширяют возможности выбора конфигурации под прикладные сценарии и бюджет заказчика.

Оптимизированная конфигурация TATLIN.AFA с объемом оперативной памяти 1 ТБ не уступает по производительности флагманской версии с 2 ТБ и в то же время более доступна по стоимости. При этом обе модификации получат полный функционал релизов программного обеспечения версий 4.0 и 4.1, включая поддержку ожидаемых технологий онлайн-компрессии данных и асинхронной репликации, поддержку NVMe и RoCE, а также другие полезные возможности.

Новая конфигурация позволит заметно сократить первоначальные вложения в решение. При этом флагманская версия TATLIN.AFA с 2 ТБ оперативной памяти сохраняет преимущества в сценариях, где особенно важны более высокие коэффициенты дедупликации: максимальный объем кэш-памяти обеспечивает больший потенциал системы в таких задачах.

Также YADRO представляет обновленную конфигурацию специализированной системы резервного копирования TATLIN.BACKUP с 1,5 ТБ оперативной памяти. За счет программных доработок новая версия сопоставима по производительности с конфигурацией на 2 ТБ в малых системах с полезной емкостью до 380 ТБ. При дальнейшем увеличении дисковой емкости и расширении функциональных возможностей системы рекомендуется перейти на классическую флагманскую конфигурацию с объемом оперативной памяти 2 ТБ.

Следующим шагом в повышении эффективности СХД станет выпуск технологии компрессии данных для TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED. Это решение позволит ещё более эффективно использовать полезную емкость систем и дополнительно снизить стоимость хранения данных. Функциональность находится на финальной стадии разработки и войдет в релиз программного обеспечения TATLIN 4.1. Уже сейчас технологию можно протестировать на реальных данных с помощью эмулятора, доступного по запросу через коммерческих представителей компании.

Представляя новые решения, Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN компании YADRO, отметил:

«Мы видим, что для заказчиков все более приоритетными становятся стабильность поставок и обслуживания, а также баланс между производительностью и экономической целесообразностью. Компания YADRO заранее сформировала запас комплектующих и ключевых компонентов для систем хранения данных на 2026 год и часть 2027 года. Это позволяет отгружать оборудование в сроки, не зависящие от текущей рыночной ситуации. Собственный штат инженеров и склад запчастей обеспечивают непрерывность работы инфраструктуры заказчиков, а локальные разработка и производство позволяют контролировать себестоимость решений еще на этапе их создания. Это дает нам возможность удерживать цены на рыночном уровне и предлагать заказчикам максимально гибкие конфигурации».

Ознакомиться с системами хранения данных TATLIN, подать заявку на демонстрационное тестирование и получить рекомендации экспертов можно на сайте YADRO.

Рекламаerid:2W5zFJuKRXfРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще