YADRO представляет новые конфигурации СХД TATLIN

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выводит на рынок оптимизированные версии систем хранения данных TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP. Новое предложение позволяет снизить стоимость хранения данных без снижения ключевых эксплуатационных параметров СХД.

Представленные конфигурации стали ответом на глобальное удорожание и снижение доступности компонентов для серверов и СХД. Главные причины увеличения их стоимости — рыночная турбулентность, ограничения логистики, таможенные и санкционные барьеры, а также резкий рост спроса из-за глобального развития ИИ.

В этих условиях бизнесу необходимо одновременно решать две задачи: обновлять и масштабировать ИТ-инфраструктуру и при этом сохранять инвестиции в разумных пределах. Новые версии TATLIN.AFA и TATLIN.BACKUP расширяют возможности выбора конфигурации под прикладные сценарии и бюджет заказчика.

Оптимизированная конфигурация TATLIN.AFA с объемом оперативной памяти 1 ТБ не уступает по производительности флагманской версии с 2 ТБ и в то же время более доступна по стоимости. При этом обе модификации получат полный функционал релизов программного обеспечения версий 4.0 и 4.1, включая поддержку ожидаемых технологий онлайн-компрессии данных и асинхронной репликации, поддержку NVMe и RoCE, а также другие полезные возможности.

Новая конфигурация позволит заметно сократить первоначальные вложения в решение. При этом флагманская версия TATLIN.AFA с 2 ТБ оперативной памяти сохраняет преимущества в сценариях, где особенно важны более высокие коэффициенты дедупликации: максимальный объем кэш-памяти обеспечивает больший потенциал системы в таких задачах.

Также YADRO представляет обновленную конфигурацию специализированной системы резервного копирования TATLIN.BACKUP с 1,5 ТБ оперативной памяти. За счет программных доработок новая версия сопоставима по производительности с конфигурацией на 2 ТБ в малых системах с полезной емкостью до 380 ТБ. При дальнейшем увеличении дисковой емкости и расширении функциональных возможностей системы рекомендуется перейти на классическую флагманскую конфигурацию с объемом оперативной памяти 2 ТБ.

Следующим шагом в повышении эффективности СХД станет выпуск технологии компрессии данных для TATLIN.AFA и TATLIN.UNIFIED. Это решение позволит ещё более эффективно использовать полезную емкость систем и дополнительно снизить стоимость хранения данных. Функциональность находится на финальной стадии разработки и войдет в релиз программного обеспечения TATLIN 4.1. Уже сейчас технологию можно протестировать на реальных данных с помощью эмулятора, доступного по запросу через коммерческих представителей компании.

Представляя новые решения, Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN компании YADRO, отметил:

«Мы видим, что для заказчиков все более приоритетными становятся стабильность поставок и обслуживания, а также баланс между производительностью и экономической целесообразностью. Компания YADRO заранее сформировала запас комплектующих и ключевых компонентов для систем хранения данных на 2026 год и часть 2027 года. Это позволяет отгружать оборудование в сроки, не зависящие от текущей рыночной ситуации. Собственный штат инженеров и склад запчастей обеспечивают непрерывность работы инфраструктуры заказчиков, а локальные разработка и производство позволяют контролировать себестоимость решений еще на этапе их создания. Это дает нам возможность удерживать цены на рыночном уровне и предлагать заказчикам максимально гибкие конфигурации».



