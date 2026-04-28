CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) работает на базе топового 24-ядерного процессора Intel Кор Ультра 9 290HX Плюс (Intel Core Ultra 9 290HX Plus) с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Объём оперативной памяти стандарта DDR5 составил 32 Гб — ее скорость достигает 7200 МГц. А объём SSD диска — 2 Тб.

Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров 240 Гц для максимально плавного гейминга. Кроме того, акустическая система девайса представлена четырьмя динамиками общей мощностью 8 Вт с отдельным сабвуфером.

sitilink700.jpg

Пресс-служба «Ситилинк»
В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков
MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) представлен в двух версиях, которые отличаются друг от друга только моделью видеокартыNvidia GeForce RTX 5090 с 24 Гб видеопамяти или Nvidia GeForce RTX 5080 с 16 Гб видеопамяти. Это флагманские видеокарты Nvidia последнего поколения, которые обеспечивают комфортный гейминг в разрешении с высоким fps.

MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) уже доступен в «Ситилинке» по следующим ценам: MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) + RTX 5080 — 394,99 тыс. рубл.; MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) + RTX 5090 — 466,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

