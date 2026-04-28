В «Ситилинке» стартовали продажи флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) с видеокартами RTX 5090 и RTX 5080

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых флагманских игровых ноутбуков MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max). Их главной особенностью стали самые мощные видеокарты текущего поколения — Nvidia GeForce RTX 5090 и Nvidia GeForce RTX 5080. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) работает на базе топового 24-ядерного процессора Intel Кор Ультра 9 290HX Плюс (Intel Core Ultra 9 290HX Plus) с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Объём оперативной памяти стандарта DDR5 составил 32 Гб — ее скорость достигает 7200 МГц. А объём SSD диска — 2 Тб.

Ноутбук оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления кадров 240 Гц для максимально плавного гейминга. Кроме того, акустическая система девайса представлена четырьмя динамиками общей мощностью 8 Вт с отдельным сабвуфером.

MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) представлен в двух версиях, которые отличаются друг от друга только моделью видеокарты — Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 Гб видеопамяти или Nvidia GeForce RTX 5080 с 16 Гб видеопамяти. Это флагманские видеокарты Nvidia последнего поколения, которые обеспечивают комфортный гейминг в разрешении 4К с высоким fps.

MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) уже доступен в «Ситилинке» по следующим ценам: MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) + RTX 5080 — 394,99 тыс. рубл.; MSI Райдер 16 Макс (MSI Raider 16 Max) + RTX 5090 — 466,99 тыс. руб.