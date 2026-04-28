В SberCRM появилась встроенные финтех-решения и единое окно коммуникаций для ускорения работы с клиентами

В новой версии SberCRM от «Сбер2B» существенно расширены возможности приёма и проведения платежей для юридических и физических лиц, а также внедрён модуль управления коммуникациями из одного окна. Это существенно ускоряет рабочие процессы и снижает операционные издержки.

Обновление позволяет пользователям CRM-системы принимать оплату на свой счёт в «Сбере», использовать бизнес-карты для переводов, формировать чеки через сервис «ЮKassa» и обрабатывать диалоги с клиентами из всех каналов без переключения между приложениями.

Теперь компании могут принимать оплату от клиентов-юрлиц прямо на свой счёт в «Сбере», а для расчётов через Систему быстрых платежей (СБП) не требуется создавать отдельную ссылку ‒ покупатель самостоятельно выбирает удобный формат перевода. Кроме того, в SberCRM появилась возможность добавлять бизнес-карты из онлайн-банка для малого бизнеса «СберБизнес» и осуществлять переводы прямо в системе, не переходя в банковское приложение.

Теперь компании могут принимать оплату от физических лиц с помощью ссылок и QR-кодов, в том числе через мобильное приложение «Мой CRM». Благодаря интеграции с «ЮKassa» чеки формируются автоматически в соответствии с требованиями 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации») на основе данных из продуктового каталога. Кроме того, оплату можно создать прямо из сделки, а денежные средства быстро зачисляются на счёт продавца.

В системе появилось единое рабочее место для менеджеров, где собраны все диалоги из мессенджеров и облачных АТС, а также реализованы автоматические оповещения о новых сообщениях. Теперь можно управлять статусами диалогов ‒ «открыт», «в работе», «завершён» ‒ и при первом обращении автоматически создаётся карточка контакта. Интеграция с Teletype позволяет работать с Telegram, «ВКонтакте», «Авито» и мессенджером Max, включая возможность вести несколько учётных записей на одной платформе.

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам
Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам Безопасность

Обновление сокращает время на обработку платежей и ответы клиентам за счёт отказа от переключения между CRM, банковскими и коммуникационными сервисами. Менеджеры получают целостную картину взаимодействия с клиентом: все диалоги, статусы и документы привязаны к карточке контакта или сделке. Автоматическое формирование чеков через «ЮKassa» снижает риски, связанные с соблюдением 54-ФЗ, и ускоряет документооборот.

«Это обновление – прямой ответ на запросы наших клиентов, которым важно принимать оплаты и общаться с покупателями без потери времени на переключение между окнами. Встроенные финтех-решения и единое окно коммуникаций позволяют бизнесу быстрее закрывать сделки и снижать операционные издержки», – отметили в «Сбер2B».

Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

В порядке эксперимента. Вымогатели взялись за постквантовое шифрование

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще