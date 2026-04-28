«Свеза» в три раза сократила срок устранения производственных рисков

Лесопромышленная группа «Свеза» развивает систему охраны труда с упором на предотвращение инцидентов и безопасные практики на рабочих местах. После внедрения цифровых инструментов и пересмотра подходов к обучению компания сократила средний срок устранения выявленных рисков в три раза. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Одним из ключевых решений стало внедрение цифровой платформы контроля охраны труда (КОТ). Система работает как единое цифровое пространство: фиксирует, объединяет и анализирует данные о рисках, проверках и происшествиях в режиме, максимально приближенном к реальному времени. Это позволяет быстрее выявлять и устранять узкие места, а также выстраивать общий подход к управлению рисками на разных площадках. Сейчас к КОТ подключено почти 3,5 тыс. человек, и компания поэтапно расширяет ее использование среди сотрудников плитного дивизиона.

Наряду с этим в «Свезе» пересматривают подход к обучению. Теорию переводят в короткие и понятные форматы, а занятия делают практическими, чтобы сотрудники могли применять эти знания в реальной работе. В группе также усиливают внимание к факторам, влияющим на безопасность — усталости, уровню нагрузки и спешке, которые могут привести к инцидентам на производстве.

Сотрудники напрямую участвуют в повышении безопасности: предлагают решения и вовлекаются в оценку рисков. На предприятиях действует программа «Волонтеров безопасности» — работников, которые по собственной инициативе помогают коллегам выявлять риски, разбирать сложные ситуации и продвигать безопасные практики на своих участках. За год их число выросло более чем в три раза и превысило 50 человек.

«Во многих случаях на возникновение инцидентов влияет не только знание требований, но и человеческий фактор. Поэтому в «Свезе» мы усиливаем обучение и одновременно развиваем инструменты оперативного выявления и устранения рисков. Уже сейчас срок их устранения сократился более чем втрое — до четырех дней вместо двух недель», — сказала Арина Кузюкова, менеджер по производственной безопасности и охране здоровья группы «Свеза».

Развитие охраны труда — один из приоритетов компании, который включает цифровизацию процессов, совершенствование обучения и вовлечение сотрудников на всех уровнях. Дополнительно на предприятии реализуются программы поддержки своего коллектива. В рамках социального пакета предоставляются возможности для отдыха и восстановления.