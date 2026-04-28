Smart Monitor усилили модулем для отслеживания «здоровья» сервисов и систем МАЯК

Компания VolgaBlob представила функциональность нового модуля платформы Smart Monitor МАЯК, предназначенного для осознанного мониторинга на трех уровнях: инфраструктурном, сервисном и на уровне приложений. Он позволяет компаниям не только фиксировать инциденты, но и автоматически находить первопричины сбоев, прогнозировать деградацию сервисов и сокращать время восстановления. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Ранее платформа Smart Monitor фокусировалась преимущественно на двух областях ИТ-мониторинга: инфраструктурном (охватывает серверы, сети, виртуальные машины), а также сервисном, или зонтичном мониторинге (бизнес-сервисы). Новый модуль МАЯК («мониторинг – антикризисная ясность компании») расширяет функциональность Smart Monitor до обеспечения полной осознанности, включая уровень observability – поведения систем и сервисов. Заказчик может видеть полную картину состояния ИТ, прослеживать взаимосвязи и находить первопричины проблем, учитывая бизнес-контекст и влияние на пользователя.

Для реализации такого подхода МАЯК выстраивает иерархическую модель здоровья сервисов, которая автоматически перестраивается вслед за изменениями инфраструктуры – на основе актуальных данных из модуля инвентаризации. К узлам модели привязываются метрики, в том числе рассчитываемые адаптивными алгоритмами на исторических данных. Итоговое состояние сервиса агрегируется из привязанных метрик и состояний дочерних узлов с учетом настраиваемых весовых коэффициентов влияния и выбранных алгоритмов оценки.

МАЯК усилил Smart Monitor новыми инструментами. Так, инструмент «Исследователь» позволяет визуально коррелировать метрики на единой временной шкале и выявлять причинно-следственные связи, невидимые на отдельных графиках. Типовые сценарии расследования можно сохранять и переиспользовать.

Механизм автоматического поиска первопричин позволяет формировать ранжированный список вероятных причин инцидента с учетом множества факторов и зависимостей. А «Центр аналитики» формирует единое окно мониторинга с персонализацией под роль пользователя: бизнес-руководитель видит состояние сервисов, SRE-инженер – кластеров. При этом таймлайн фиксирует, сколько времени сервис провел в каждом состоянии за выбранный период.

Кроме того, МАЯК предоставляет инструменты расчета индикаторов здоровья сервисов (SLI) и их сопоставления с целевыми показателями. Пользователю доступны функциональные дашборды с drag & drop-конструктором, различными типами визуализаций и работой с «сырыми» данными. В связке с модулем Менеджер Инцидентов можно гибко настраивать логику формирования инцидентов с помощью SML-запросов для сложных триггеров – чтобы фиксировать и реагировать только на то, что действительно важно. Зарегистрированные инциденты проходят полный жизненный цикл.

Состояние каждого конкретного сервиса отражается в «Карточке сервиса». В ней можно увидеть привязанные метрики с текущим состоянием, атрибуты актива из системы инвентаризации, связанные сервисы и зависимости, «здоровье» и историю изменений.

Область применения модуля МАЯК выходит за рамки ИТ-мониторинга. Его инструменты применимы в контуре информационной безопасности для контроля состояния средств защиты, анализа покрытия объектов СЗИ и автоматизации проверок на соответствие требованиям стандартов.

«Инфраструктура бизнеса сегодня — живая. Контейнеры создаются и умирают, микросервисы масштабируются. Статичная модель мониторинга быстро устаревает, буквально за дни. МАЯК дает бизнесу набор инструментов, который не просто фиксирует отклонения, а помогает понимать механизмы сбоев и их эффекты, чтобы сокращать время диагностики и восстановления и повышать устойчивость цифровых продуктов», — сказал Иван Силкин, технический директор VolgaBlob.

