Рекордные 55 млн км в гражданском секторе: Zala вывела мониторинг ТЭК на новый уровень

Буквально за пять лет доля компаний ТЭК, использующих искусственный интеллект, выросла в три раза — такой стремительный рост подтверждает высочайшую готовность к инновациям и закрепляет глобальное первенство в практическом применении этих решений. В авангарде этого движения — Zala. Совокупный налет гражданских воздушных комплексов компании достиг рекордных 55 млн км. Пройденная дистанция эквивалентна 1,38 тыс. оборотам вокруг Земли по экватору. Такой уровень интенсивности обусловлен технологической эволюцией систем. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Ключевое изменение последних лет — переход от видеофиксации к автономному анализу данных прямо на борту. Программно-аппаратный комплекс ИРРА позволяет БВС в реальном времени обрабатывать видеопоток и фиксировать отклонения. В условиях активных радиоэлектронных помех устойчивость беспилотного комплекса обеспечивается за счет помехозащищенной связи и альтернативной навигации. При этом продолжительность полета за последнее время увеличилась на 25%.

Значимую роль играет и программная экосистема Zala. Цифровая платформа Zala 4Z1 обеспечивает обработку полетных данных с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта, интеграцию всех работ и передачу данных, объединяя все звенья комплекса в единую информационную сеть для эффективного решения мониторинговых задач.

Многолетняя эксплуатация на крупнейших объектах ТЭК страны подтвердила надежность технологий Zala, которые фактически стали отраслевым стандартом. Российский ТЭК, обслуживающий одну из самых протяженных энергетических инфраструктур планеты, подтверждает значимость внедрения беспилотных комплексов и ИИ-аналитики для эффективной работы на гигантских расстояниях крупнейшей страны мира.