CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Рекордные 55 млн км в гражданском секторе: Zala вывела мониторинг ТЭК на новый уровень

Буквально за пять лет доля компаний ТЭК, использующих искусственный интеллект, выросла в три раза — такой стремительный рост подтверждает высочайшую готовность к инновациям и закрепляет глобальное первенство в практическом применении этих решений. В авангарде этого движения — Zala. Совокупный налет гражданских воздушных комплексов компании достиг рекордных 55 млн км. Пройденная дистанция эквивалентна 1,38 тыс. оборотам вокруг Земли по экватору. Такой уровень интенсивности обусловлен технологической эволюцией систем. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Ключевое изменение последних лет — переход от видеофиксации к автономному анализу данных прямо на борту. Программно-аппаратный комплекс ИРРА позволяет БВС в реальном времени обрабатывать видеопоток и фиксировать отклонения. В условиях активных радиоэлектронных помех устойчивость беспилотного комплекса обеспечивается за счет помехозащищенной связи и альтернативной навигации. При этом продолжительность полета за последнее время увеличилась на 25%.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России

Значимую роль играет и программная экосистема Zala. Цифровая платформа Zala 4Z1 обеспечивает обработку полетных данных с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта, интеграцию всех работ и передачу данных, объединяя все звенья комплекса в единую информационную сеть для эффективного решения мониторинговых задач.

Многолетняя эксплуатация на крупнейших объектах ТЭК страны подтвердила надежность технологий Zala, которые фактически стали отраслевым стандартом. Российский ТЭК, обслуживающий одну из самых протяженных энергетических инфраструктур планеты, подтверждает значимость внедрения беспилотных комплексов и ИИ-аналитики для эффективной работы на гигантских расстояниях крупнейшей страны мира.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

Госкорпорация развития построила на ЦИПР «цифровую крепость» для обсуждения кибербезопасности

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще