CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

RDW Computers продолжает наращивать производственную управляемость компании при поддержке «1С: ERP»

Внедрение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в компании «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) расценивается как реализация стратегии, ориентированной на усиление производственной управляемости компании на фоне повышения требований заказчиков к срокам исполнения и прозрачности себестоимости. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Цель интеграции – укрепить позиции компании в условиях кратного роста числа игроков на российском рынке производителей компьютерной техники и возросших требований, предъявляемых к качеству продукции и повышению эффективности производства. Скорость выпуска продукции, точность планирования и контроль за ресурсами сегодня признаны главными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность в среде российских производителей вычислительной техники.

Внедрение «1С: ERP» уже позволило сократить: объем деловой переписки, время обработки запроса складом, количество ошибок, возникавших при обеспечении, приоритезации и планирования сроков. И главное, планирование производства совместно с проводимой аналитикой выпускаемой продукции, дали возможность отстроить логистическую цепочку перемещения материалов и готовой продукции.

Сегодня на производстве автоматизировано 18 рабочих мест, на которых задействованы функции управления производством и складскими запасами, а также ведется управленческий учет. Простои оборудования сокращены на 11%, оборачиваемость запасов выросла на 14%, исполнение заказов ускорилось. Данные о себестоимости продукции на каждом этапе технологического цикла помогают предприятию оптимизировать затраты и повышать рентабельность производства.

В обособленном производственном подразделении «РДВ Технолоджи» в рамках процедуры внедрения «1С: ERP» настроены рабочие места диспетчеров и кладовщиков, схемы обеспечения номенклатуры, процессы частичного выпуска продукции и внедрены процессы настройки ресурсных спецификаций, автоматическое планирование производства с учетом его загрузки и доступности комплектующих, процедуры использования статусов ордеров при движении товаров.

Цифровизация

«Еще вчера компания пользовалась частично взаимосвязанными информационными системами. Неоднородность массива данных отражалась на планировании производства и выстраивании бизнес-процессов. Назрела необходимость в унифицированной информационной системе, такой как «1С: ERP». Сегодня она позволяет объединить работу подразделений компании, улучшить планирование производства, обеспечить точный расчет себестоимости в разрезе полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также сопровождать этапы технологического цикла, – отметил Александр Субботин, исполнительный директор «РДВ Технолоджи». – Нет сомнений, внедрение «1С: ERP» стало важным шагом на пути к дальнейшему развитию компании. Это позволяет сосредоточиться на инновациях и повышении качества нашей продукции, а это – прямой путь к укреплению позиций компании на рынке».

Применение импортозамещенной автоматизированной системы управления производством на базе «1C: ERP» в обособленном производственном подразделении «РДВ Технолоджи» – первый этап масштабной работы по переходу на унифицированную информационную систему, которая сегодня ведется в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

