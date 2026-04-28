«Норбит BI» включен в реестр российского ПО

Собственный продукт «Норбит» для бизнес-аналитики «Норбит BI» включен в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании «Норбит». Статус подтверждает полное соответствие решения технологическим и регуляторным требованиям. Теперь российские компании, в том числе и с государственным участием, смогут эффективно внедрять современные инструменты анализа данных на импортонезависимой платформе.

«Норбит BI» – система с гибкой настройкой, которая создана на базе open source (ПО с открытым исходным кодом). Она объединяет подготовку данных, визуализацию, построение отчетности и предиктивное моделирование в реальном времени. Решение позволяет средним и крупным компаниям получать прозрачную управленческую аналитику, оперативно выявлять отклонения и оптимизировать процессы.

Платформа поддерживает интеграцию с более чем 35 источниками, включая ERP, CRM, SQL-базы данных и электронные таблицы. Предлагает десятки визуализаций: от линейных и столбчатых диаграмм до тепловых карт и Waterfall-диаграмм. Пользователи могут применять готовые дашборды, дорабатывать их под свои задачи или создавать кастомные варианты. Одним из важных преимуществ продукта является расширяемая модель безопасности, обеспечивающая гибкое разграничение доступа к информации на уровне строк, столбцов и аналитических панелей в зависимости от роли. Это критически важно для крупных организаций с распределенной структурой и строгими требованиями к защите информации.

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись

Включение в реестр Минцифры дает возможность заказчикам использовать «Норбит BI» в рамках программ импортозамещения и перехода на отечественное ПО. Продукт уже внедрен в ряде ведущих российских компаний и доступен для развертывания как в традиционной среде, так и с использованием контейнеризации.

Николай Савельев, директор по стратегическим инициативам и партнерствам «Норбит», сказал: «BI (инструменты для сбора, анализа и визуализации бизнес-информации) больше не привилегия корпораций с миллиардными бюджетами. Главный тренд последних лет – демократизация данных. Включение «Норбит BI» в реестр подтверждает, что даже компании среднего размера могут получить enterprise-уровень аналитики с оптимальной стоимостью владения. Наша платформа позволяет клиентам реально ускорять принятие решений, находить точки роста и повышать прозрачность бизнеса в условиях высокой турбулентности рынка».

