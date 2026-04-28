CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

МТС развернула для «Сибирского гурмана» защищённый модульный центр обработки данных

Компания МТС обеспечила компанию «Сибирский гурман» модульным центром обработки данных. Решение позволяет оперативно создать собственную высоконадёжную и защищённую инфраструктуру для размещения серверов. Компания получает полный контроль над своими критически важными данными и приложениями, а также гарантированный уровень физической и кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Работы по возведению и подключению ЦОДа заняли около 4 месяцев. Специалисты МТС установили 4 стойки — специальные «шкафы» с серверами и сетевым оборудованием. Мощность модульного ЦОД — 25 кВт. Модуль оснащён прецизионной системой охлаждения, системой бесперебойного питания и системами безопасности — пожарной сигнализацией, системой пожаротушения, а также системой контроля и управления доступом. Для бесперебойной работы центра обработки данных основные системы зарезервированы и подключены к системе мониторинга, а также МТС построила канал связи и проложила волоконно-оптическую линию связи до ЦОДа.

Модульный центр обработки данных позволяет в сжатые сроки развернуть собственную защищённую и энергоэффективную ИТ-инфраструктуру, не прибегая к капитальному строительству. Это решение обеспечивает гибкость для постепенного увеличения мощностей в соответствии с потребностями бизнеса и сохраняет полный контроль над важнейшими данными и приложениями.

«Мы видим, что новосибирский бизнес активно и осознанно вкладывается в цифровизацию, делая ставку на как на облачные решения, так и на собственные IT-ресурсы. По объёму инвестиций в облака новосибирские компании по итогам 2025 г. обогнали весь бизнес Сибири и Дальнего Востока. Компании региона понимают: для эффективности и безопасности критически важна надёжная инфраструктура. Собственный ЦОД обеспечивает полный контроль над данными и повышение производительности, что в долгосрочной перспективе приводит к экономии средств», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Для нас создание модульного центра обработки данных — это первый шаг в сторону технологической независимости и устойчивого роста. Мы получили возможность гибко управлять цифровыми ресурсами, поддерживать бесперебойную работу наших бизнес-процессов и максимально защитить данные клиентов и партнёров. Такое решение — основа дальнейшей цифровой трансформации компании», — отметил директор по цифровизации «Сибирского гурмана» Юрий Петропавловский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

