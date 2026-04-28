«Монетка» утроила количество пекарен с технологиями искусственного интеллекта

Торговая сеть «Монетка» масштабирует проект запуска пекарен в магазинах, который стартовал в 2025 г. Свежая выпечка доступна покупателям 135 магазинов в шести регионах.

«Монетка» начала тестировать проект по запуску пекарен в июне 2025 г. в Екатеринбурге, в июле 2025 г. они открылись в 30 магазинах Свердловской области.

Во всех пекарнях «Монетки» используют систему «Умный пекарь». Это технология, которая рассчитывает необходимое количество продукции для утреннего накрытия витрины, автоматически определяет объемы выпечки наиболее востребованных позиций, осуществляет видеоконтроль процесса выпечки и отслеживает наполненность витрин в режиме реального времени без участия персонала. Об этом CNews сообщили представители группы «Лента».

Дополнительно «умная» розетка контролирует количество приготовленных напитков и сопоставляет эти данные с продажами через кассу, что повышает точность учета и помогает оптимизировать процессы.

С июня «Монетка» открыла пекарни в 135 магазинах в Москве, Санкт Петербурге, Челябинске, Перми, Тюмени, на Урале, а также на в Ханты Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

