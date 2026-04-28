Молодые дизайнеры против алгоритмов: страх перед ИИ испытывает лишь каждый десятый

Только 10% молодых креаторов испытывают страх перед конкуренцией с ИИ, по данным исследования креативного агентства RGBY совместно с Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C.

Гораздо более значимыми проблемами остаются условия рынка: низкая оплата труда (29%), высокий уровень конкуренции (19%), негибкость работодателей и нездоровая корпоративная культура (17%), а также бюрократия и отсутствие творческой свободы (15%).

«Вопреки популярной повестке о замещении профессий, конкуренция с ИИ остается второстепенным источником тревоги для молодых специалистов. Важно понимать, что нейросети не заменят дизайнера как автора. Они упрощают часть процессов, ускоряют производство, расширяют инструментарий, и именно поэтому вызывают высокий интерес со стороны заказчиков и работодателей. Но результат по-прежнему зависит от качества постановки задачи, визуального вкуса и авторского видения. Без этого на выходе получается не продукт, а так называемый "нейрослоп" (генеративный контент низкого качества). Ключевая стратегия для молодых специалистов — не избегать ИИ, а осваивать его как инструмент. Конкуренции здесь бояться не стоит: более высокую ценность на рынке теперь имеют те, кто умеет интегрировать технологии в свою практику и использовать их осмысленно», — сказал сооснователь и генеральный директор креативного агентства RGBY Павел Борейко.

Стартовую точку карьеры студенты чаще всего видят именно в агентской среде (39%), 30% — внутри бренда, еще 22% ответили, что формат для них не принципиален. Среди работодателей мечты чаще других упоминали «Яндекс», «Авито», «Альфа-Банк», «Авиасейлс», «Студию Артемия Лебедева», а также студии «Паровоз», «Союзмультфильм», «Лайка» и «Мельница». Однако в целом ответы оказались разрозненными: у молодых дизайнеров нет единого списка идеальных компаний.

Справедливый уровень дохода для начинающего дизайнера участники исследования чаще всего (70%) оценивали в диапазоне от 40 до 80 тыс. руб. Наиболее распространенным ответом стал диапазон 60-80 тыс. руб. — его назвали 37% участников, а 40-60 тыс. руб. — 32%. Более высокие ожидания встречаются значительно реже: 20% указали диапазон 80-100 тыс. руб., 3% — 100-120 тыс. руб. и 7% — выше 120 тыс. руб.

При этом 39% прямо заявили, что не готовы работать «за идею», даже если проект обещает сильный опыт и хорошее портфолио. Только 31% согласны с тезисом, что в начале карьеры дизайнер должен быть готов к бесплатным стажировкам или заниженной оплате.

Главным критерием выбора первого места работы для молодых специалистов оказалась возможность роста и обучения — ее отметили 22% опрошенных. На втором месте — зарплата (19%), на третьем — гибкий график (18%). Однако только каждый шестой студент заявил, что офисный формат 5/2 стал бы поводом отказаться от оффера, даже если остальные условия устраивают. Для 14% важен сильный наставник, а каждый седьмой студент также отметил интерес к сложным и нетривиальным задачам.

В исследовании приняли участие студенты российских вузов, в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского политехнического университета, НИУ ВШЭ, Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ), Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ).