MAR Consult: Способы оплаты в России – безналичные против наличных

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про способы оплаты в России. С 2026 г. в России усилился мониторинг финансовых операций: с мая 2026 г. ужесточается контроль за крупными наличными операциями. Банки обязаны внимательнее отслеживать снятия, внесения наличных и цепочки переводов. Это может ускорить переход населения на безналичные расчеты, особенно среди тех, кто ценит прозрачность и удобство. Однако для значительной части россиян наличные остаются важным инструментом. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в апреле 2026 г.

Безналичные инструменты доминируют, но наличные не уходят из оборота, а занимают устойчивую нишу. Банковская карта является безальтернативным лидером: ее используют четверо из пяти россиян (81%). На втором месте — «Система быстрых платежей» (СБП) с долей 39%. Наличные сохраняют значимую позицию: чуть более четверти респондентов (28%) называют их основным способом оплаты (при этом мужчины прибегают к ним почти в полтора раза чаще женщин — 34% против 23%). Электронные кошельки используют 9%, а оплату по QR-кодам — 13%.

Способы оплаты в возрастных группах

Молодежь 18–24 лет демонстрирует самые высокие показатели использования инновационных способов оплаты: 62% активно применяют СБП — это на 23 п.п. (процентных пунктов) выше среднего значения. При этом доля использования наличных в этой группе минимальна — всего 18%.

Возрастная группа 25–34 года показывает максимальную адаптацию к картам: 85% используют их как основной способ оплаты. Доля СБП составляет 44%, наличных — 22%.

Средневозрастная группа 35–44 года — пик использования наличных: 35% респондентов этой группы предпочитают купюры. Банковские карты используют 82%, СБП — 42%.

Среди людей 45–54 лет сохраняет высокий уровень использования карт (79%), но интерес к СБП снижается – только 31%, а наличные остаются востребованными у 34%.

Старшая группа 55–65 лет активно осваивает карты (82%), но демонстрирует минимальное использование СБП — всего 25%. Доля наличных составляет 25%, что ниже, чем в средних возрастных группах, но выше, чем у молодежи.

Чем моложе респондент, тем выше его готовность использовать цифровые инновации (СБП, QR-коды). Наличные наиболее востребованы в возрасте 35–54 лет, что может быть связано с привычками и консерватизмом в финансовых решениях.

Способы оплаты в зависимости от дохода

Низкодоходная группа (менее 40 000 руб. в месяц на семью) демонстрирует высокую зависимость от наличных: 37% используют их как основной способ оплаты — это максимальное значение среди всех доходных групп. Банковскими картами пользуются 85%, СБП — 34%.

Группа со средним доходом (41 000–85 000 руб. в месяц на семью) показывает пик использования СБП: 48% респондентов активно применяют эту технологию. Доля наличных снижается до 28%, карты используют 73%.

Группа с доходом 86 000–150 000 руб. в месяц на семью демонстрирует минимальную зависимость от наличных — всего 19%. Банковские карты используют 86%, СБП — 33%. Вероятно, эта группа наиболее интегрирована в цифровую финансовую инфраструктуру.

Высокодоходная группа (более 151 000 руб. в месяц на семью) использует банковские карты — 86%, СБП — 46%, наличные — 28%.

Таким образом, опрос показал, что банковская карта является универсальным инструментом, принятом всеми демографическими группами. Ее использование стабильно высоко независимо от пола, возраста и дохода. СБП — драйвер роста среди молодежи и среднего класса. Наличные не исчезают, а сегментируются. Полное вытеснение наличных маловероятно в среднесрочной перспективе.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult, прокомментировал: «Россия движется к безналичному обществу, но этот переход неравномерен. Усиление мониторинга наличных операций может ускорить переход на безнал среди тех, кто ценит прозрачность и удобство. Однако для значительной части населения наличные останутся важным инструментом из-за привычек, доступности инфраструктуры и потребности в конфиденциальности, поэтому регуляторам необходимо балансировать между контролем и удобством, чтобы не вытеснить население в «серые» финансовые схемы. Успешная финансовая политика должна учитывать демографические, региональные и социально-экономические различия, а не навязывать единый стандарт для всех».