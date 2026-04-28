ФК «Пульс» перевела 1,6 тыс. сотрудников на «Яндекс 360» и внедрила ИИ-инструменты

Фармацевтическая компания «Пульс» перевела 1,6 тыс. сотрудников на виртуальный офис «Яндекс 360» и внедрила ИИ-инструменты для автоматизации рабочих процессов и поддержки повседневной работы. Решение позволило объединить корпоративные коммуникации, совместную работу и цифровые сервисы в едином пространстве. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

Компания управляет 14 логистическими комплексами и доставляет продукцию более чем по 60 тыс. адресов по всей стране. Ранее подразделения использовали разрозненные инструменты, что усложняло обмен информацией и замедляло взаимодействие. В «Пульс» приняли решение унифицировать корпоративные коммуникации и рабочие процессы. При выборе платформы учитывались кросс-сервисное взаимодействие, удобство использования, безопасность данных и уровень технической поддержки.

Внедрение проходило поэтапно. Сначала решение протестировала пилотная группа из ИТ-специалистов. Затем его масштабировали на весь ИТ-департамент, где были отработаны процессы, настроены доступы, поддержка и инфраструктура для подключения остальных подразделений. После этого сервисы развернули на всю компанию. Запуск занял два дня, адаптация сотрудников — несколько месяцев.

В реализации проекта участвовал интегратор Corporate Network Solutions. Команда настроила интеграцию с Active Directory, синхронизацию данных сотрудников и установку приложений на устройства, а также обеспечила масштабирование решения.

Важным эффектом стало разделение личной и рабочей коммуникации, реализованное через «Мессенджер». В сервисе были настроены каналы с новостями компании, рабочие пространства подразделений, группы для операционных задач и чат технической поддержки. Также выделены отдельные каналы для онбординга новых сотрудников, где они взаимодействуют с HR и наставниками.

Для совместной работы используются «Документы»: все сотрудники работают в единой системе с централизованным доступом к файлам. Для проведения встреч применяется «Телемост», для хранения и обмена файлами — «Диск».

«Мы не отключали прежние сервисы — «Яндекс 360» стал альтернативным инструментом. Сотрудники получили возможность протестировать платформу и постепенно перейти на неё. Со временем они отметили удобство и функциональность сервисов и сделали выбор в их пользу», — сказал Александр Янюк, ИТ-директор «Пульс».

В работе также используются ИИ-инструменты «Яндекс 360». В систему загружены регламенты, чек-листы и шаблоны, что позволяет сотрудникам готовить технические задания по единому стандарту. ИИ проверяет документы, выявляет неточности и помогает доводить их до финальной версии. Это снизило количество итераций и ускорило передачу задач в разработку.

«Мы уже работаем над тем, чтобы объединить 5 тыс. сотрудников по всей стране — офисных и складских сотрудников, водителей в единой коммуникационной платформе на базе Мессенджера. Для нас важна скорость и надёжность коммуникаций между всеми функциями в компании, что позволяет быстро реагировать на различные ситуации в бизнесе и поддерживать высокий уровень сервиса для наших клиентов», — сказал Александр Янюк, ИТ-директор компании.