«Дикси» при поддержке GlowByte переводит бизнес-отчетность с PowerBI на российскую систему для self-service аналитики Sigla Vision

Розничная сеть «Дикси» совместно с компанией GlowByte провела пилотный проект по миграции бизнес-отчетности с PowerBI на российскую платформу для self-service аналитики Sigla Vision. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Реализация проекта происходила поэтапно с сентября 2024 г. В рамках первого этапа были определены три инструмента-претендента для работы с данными, в том числе Sigla Vision. В последующем на каждый из инструментов был пробно перенесен один из сложных отчетов. Пилотный проект с использованием Sigla Vision показал наилучший результат и продемонстрировал возможности платформы, в частности низкие трудозатраты, высокую скорость внедрения, а также интуитивно понятный интерфейс, благодаря которому можно снизить порог входа бизнес-пользователей для работы с новым инструментом.

Проект внедрения на всю сеть происходит с технической поддержкой и обучением от компании-интегратора GlowByte, первые итоги будут подведены в ближайшее время.

«Скорость развития и качественные улучшения Sigla Vision позволяют более уверенно выходить в лидеры при сравнении с другими BI-системами. Sigla Vision предлагает уникальные технологические решения и функциональные возможности, которые либо полностью отсутствуют у конкурентов, либо реализованы в значительно ограниченном объеме. Это обеспечивает существенные преимущества в вопросах эффективности, безопасности, гибкости и конкурентоспособности на рынке ритейла», – сказала Екатерина Панферова, директор по продукту Sigla Vision и бизнес-развитию, «ДатаМайнд».

«Пилотный проект по выбору новой платформы бизнес-аналитики был продолжительным и детально проработанным. Мы рассмотрели все представленные решения и остановили свой выбор на Sigla Vision – современном BI-инструменте, который позволяет развивать data-driven подход (управление на основе данных) при принятии решений бизнесом в условиях ограничений и санкций. Такие возможности, как централизованное управление данными, контроль доступа на уровне источников, а также расширенные механизмы автоматизации отчетности, сыграли ключевую роль. Платформа продемонстрировала высокий уровень зрелости, удобство для конечных пользователей и функциональность, превосходящую ожидания. Все это делает Sigla Vision стратегически важным инструментом для дальнейшего развития нашей аналитической экосистемы», – сказал Олег Баженов, руководитель (CDO), «Дикси».

