Deckhouse и mt cloud запускают управляемый Kubernetes корпоративного уровня

Специализированный облачный провайдер mt cloud (компания Movetel) и Deckhouse, разработчик решений для enterprise-инфраструктуры, объявили о стратегическом партнерстве и запуске сервиса KaaS (Kubernetes as a Service). В рамках сотрудничества клиентам становится доступна платформа Deckhouse Kubernetes Platform, развернутая на высокопроизводительной инфраструктуре провайдера по модели управляемого сервиса.

Платформа позволяет компаниям значительно оптимизировать эксплуатацию контейнерных сред и автоматизировать ключевые процессы эксплуатации. В результате сокращается время подготовки инфраструктуры и сред разработки до 15 раз и обеспечивается целевой уровень доступности SLA 99,99%.

Новый сервис KaaS на базе Deckhouse Kubernetes Platform ориентирован на средний и крупный бизнес, которому требуется предсказуемое поведение инфраструктуры в условиях реальной эксплуатации. В отличие от типовых управляемых решений, платформа предлагает целостный подход: обновления, безопасность и администрирование автоматизированы на уровне системы. В результате внедрения у бизнеса можно снизить совокупную стоимость владения ИТ-активами более чем на 30% и автоматизировать до 80% рутинных операций по эксплуатации.

Ключевым преимуществом партнерства является глубокая интеграция платформы с выделенной инфраструктурой mt cloud. Партнеры отмечают следующие возможности для заказчиков: высокая производительность: использование NVMe-хранилищ и сети 25 Гбит/с в сочетании с программно-определяемой сетью VMware NSX-T для стабильной работы кластеров; георезервирование: архитектура распределена между двумя независимыми площадками Tier III, что гарантирует низкий показатель RTO и устойчивость к локальным сбоям; изоляция сред: возможность создания полностью обособленных контуров для устранения влияния посторонних нагрузок, что критично для высоконагруженных промышленных систем; гибридные сценарии: обеспечена поддержка интеграции с локальными мощностями заказчика и адаптация конфигураций под специфические задачи бизнеса.

Применение KaaS на базе Deckhouse позволяет ускорить вывод продуктов на рынок в 2–15 раз. Команды разработки получают возможность развернуть кластер примерно за 30 минут через инструменты самообслуживания. Для специалистов по информационной безопасности предусмотрена встроенная защита по умолчанию, включая централизованный аудит, сбор журналов событий и автоматическое применение политик.

«Мы стремимся изменить сценарии управления Kubernetes, переходя от ручной настройки и фрагментированного контроля к модели "автопилота". Данное решение обеспечивает единый жизненный цикл кластера со сквозными обновлениями, что исключает конфликты компонентов. Подобный метод автоматизации позволяет командам разработки фокусироваться на написании кода приложений, а не на обслуживании системной среды. Совместно с mt cloud мы предоставляем рынку решение, где эксплуатационная сложность полностью скрыта под капотом автоматизации», — отметил Андрей Радыгин, руководитель направления «Облачное партнерство» Deckhouse компании «Флант».

«Задача mt cloud — предоставить такую среду, в которой возможности Deckhouse раскрываются без ограничений типовых массовых облаков. За счёт экспертизы в построении инфраструктуры корпоративного уровня реализовано решение с гибкой настройкой сети, ресурсов и изоляции сред под конкретные задачи. Это позволяет использовать Kubernetes в составе сложных инфраструктурных сценариев, включая высоконагруженные системы, гибридные архитектуры и интеграцию с on-prem-решениями. Такая модель даёт бизнесу управляемый Kubernetes, адаптированный под реальные требования инфраструктуры и особенности задач», — сказал Тимур Чубарин, генеральный директор mt cloud.

