Ученые «Сколтеха» ускорили настройку сверхкоротких вспышек света для экспериментальной физики с помощью нейросети

Ученые «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ) и Шанхайского института оптики и точной механики разработали подход, который помогает быстрее подбирать параметры лазерно-плазменного источника аттосекундных импульсов — сверхкоротких вспышек света, используемых в физических экспериментах. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Вместо большого числа долгих расчетов исследователи обучили нейросеть быстро оценивать перспективные настройки и тем самым ускорили оптимизацию сложного лабораторного оборудования. Результаты работы опубликованы в журнале Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.

Источники аттосекундных импульсов применяются как инструмент для исследований. Их используют в сверхбыстрой спектроскопии, при изучении магнитных материалов, хиральных молекул и электронной динамики в веществе. Задача этой работы — быстрее настраивать источник света с нужными свойствами для таких экспериментов.

Обычно подбор параметров для таких режимов требует ресурсоемкого моделирования: отклик плазменного зеркала зависит сразу от нескольких характеристик лазерного импульса и свойств мишени, а прямые расчеты методом частиц в ячейках занимают много вычислительного времени.

В новой работе исследователи объединили физическое моделирование и машинное обучение. Они обучили нейросетевую модель на результатах одномерных PIC-симуляций, чтобы быстро предсказывать эллиптичность отраженного аттосекундного импульса, то есть один из ключевых параметров его поляризации, в зависимости от условий задачи. Для этого использовался многослойный перцептрон с Фурье-кодированием входных параметров.

После обучения модель позволяет многократно быстрее оценивать новые конфигурации и использовать нейросетевой суррогат внутри оптимизационного контура, оставляя лишь ограниченное число точных проверок за полным физическим расчетом. Это делает поиск перспективных режимов более эффективным по сравнению с прямым перебором параметров.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов
Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

По данным авторов, предложенный подход позволяет находить параметры, обеспечивающие более высокую эллиптичность отраженного импульса, и демонстрирует устойчивую эффективность при варьировании характеристик лазерного импульса и параметров мишени. Методика также обладает хорошей масштабируемостью и может быть расширена на более высокоразмерные пространства параметров.

«В таких задачах основная трудность связана с высокой стоимостью прямого физического моделирования: пространство параметров велико, а каждая проверка требует существенных вычислительных ресурсов. Мы показали, что сочетание нейросетевой суррогатной модели и точных PIC-расчетов позволяет существенно ускорить поиск перспективных режимов без потери физической содержательности результата», — отметил Сергей Рыкованов, руководитель Лаборатории суперкомпьютеров в ИИ Центра искусственного интеллекта «Сколтеха».

Предложенный подход открывает возможности для практического проектирования источников аттосекундных импульсов с заданной поляризацией при существенно меньших вычислительных затратах. Кроме того, он может применяться и в других задачах, где требуется ускорение дорогостоящих физических симуляций с помощью нейросетевых моделей.

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще