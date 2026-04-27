Цифровые паспорта детских площадок: участник «Сколково» запустил новый канал обратной связи

Компания «Инновационный центр "Лебер"», участник «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), приступила к внедрению системы цифровых паспортов для проектируемых и изготавливаемых игровых пространств. Уникальная разработка предназначена для урбанизированных территорий и предполагает оснащение выпускаемых детских площадок и комплексов индивидуальным QR-кодом, который свяжет конечного пользователя, застройщика и производителя в единую экосистему. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Цифровая паспортизация — уникальное для российского рынка решение, которое превращает обычную детскую площадку в «умный» объект с управляемой обратной связью. На ключевых элементах игрового и спортивного оборудования размещаются износостойкие шильдики с индивидуальными QR-кодами. Считав код камерой смартфона, житель попадает в цифровой канал обратной связи с компанией «Лебер».

Система позволяет в один клик предложить идею по доработке функционала оборудования, оценить изделие или оперативно сообщить о неисправности. Страница каждого изделия — это полноценный цифровой хаб. Помимо форм обратной связи, она содержит подробные технические характеристики, данные о зоне безопасности, информацию о материалах. Все сведения о площадке, включая инструкции по эксплуатации, находятся постоянно под рукой у жителя, девелопера и управляющей компании.

Цифровые паспорта предоставляют «Инновационному центру "Лебер"» прямой доступ к пользовательскому опыту. Мнения родителей и детей ложатся в основу будущих разработок, позволяя адаптировать продукт под реальные запросы аудитории. Новация – уникальный инструмент отслеживания жизненного цикла изделия, позволяющий компании контролировать функционирование площадки после установки. Каждое конструктивное предложение жителя попадает напрямую в отдел разработок и может быть реализовано в следующих сериях оборудования – таким образом, любой пользователь сможет повлиять на то, какими площадки станут в будущем.

Помимо работы над улучшениями, система обеспечивает беспрецедентную скорость коммуникации между пользователем и производителем. Вовлечение жителей в мониторинг состояния площадок и получение обратной связи напрямую, позволяет компании устранять неисправности еще до того, как проблема станет известна управляющей компании или девелоперу.

«Цифровой паспорт — это серьезное конкурентное преимущество для наших партнеров. Мы предлагаем застройщикам и управляющим компаниям систему опережающего сервиса. Благодаря прямой связи с конечным потребителем мы узнаем о неисправности и выезжаем на объект для гарантийного ремонта еще до того, как застройщик успеет зафиксировать инцидент. Это кардинально снижает риски негатива со стороны жителей и повышает лояльность к бренду девелопера», – сказал Игорь Шаповалов, директор по маркетингу компании «Лебер».

Компания «Лебер» стала участником экосистемы «Сколково» в этом году и внедрение данной технологии напрямую связано с новым статусом: цифровой паспорт является эксклюзивной разработкой для продукции собственного производства «Инновационного центра "Лебер"» и нацелен на повышение жизненного цикла каждого изделия.

«Внедрение цифровых паспортов решает одну из самых острых проблем отрасли — разрыв коммуникации между производителем и пользователем после сдачи объекта. Уникальная разработка позволяет сократить взаимодействие завода и ребенка на площадке до одного клика, чтобы создавать максимально востребованные и безопасные пространства жилых микрорайонов», – сказал Юрий Хаханов, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

