«Технониколь» и Axelot автоматизировали складской комплекс корпорации в Ставропольском крае

В ноябре завершился очередной виток глобального проекта автоматизации логистики в компании «Технониколь»: еще четыре подразделения корпорации начали работать в Axelot WMS. Об этом CNews сообщил представитель Axelot.

Общая площадь объекта, вошедшего в контур автоматизации, — 50 тыс. кв. м, количество SKU составляет 1 тыс. единиц. Услугами комплекса пользуются сразу четыре стратегические бизнес-единицы «Технониколь»: битумные материалы и гранулы, полимерная изоляция, коттеджное и малоэтажное строительство, мастики и строительная химия.

С внедрением Axelot WMS все этапы складской грузопереработки теперь осуществляются с помощью терминалов сбора данных (ТСД), результаты работы отражаются в системе в режиме реального времени. Axelot WMS контролирует процедуры приемки, отбора, отгрузки продукции и определяет оптимальные схемы размещения и перемещения продукции. Автоматизация ключевых процессов позволяет оптимально использовать складское пространство, распределять нагрузку на персонал и обеспечивать эффективную загрузку техники.

Теперь стратегические бизнес-единицы корпорации располагают мощным инструментом для контроля складских процессов и повышения результативности работы. Кроме того, вместе с системой тиражируются и управленческие практики — у руководства появляется возможность сравнивать площадки в общей системе координат.

Тиражное решение на базе Axelot WMS не только ускоряет автоматизацию логистических операций, но и помогает существенно оптимизировать работу складских комплексов «Технониколь».