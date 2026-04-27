CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной автоматизации Robin: к ней присоединяется технология голосовой автоматизации Robovoice. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Объединение продуктов формирует единый стек для сквозной автоматизации бизнес-процессов – от голосового взаимодействия с клиентами до исполнения операций в корпоративных системах. Robovoice усиливает экосистему Robin технологиями голосовых ботов и обработки естественной речи, позволяя автоматизировать входящие и исходящие коммуникации без участия операторов.

Интеграция Robovoice в Robin обеспечивает бесшовную связку фронт-офисных сценариев и бэк-офисной автоматизации. Голосовые сценарии могут напрямую инициировать выполнение бизнес-процессов, запуск программных роботов и работу с корпоративными системами, включая CRM, ERP и системы электронного документооборота.

В результате заказчики получают единый контур автоматизации: от первичного контакта с клиентом до завершения операции внутри ИТ-ландшафта. Это сокращает время обработки обращений, снижает нагрузку на персонал и повышает управляемость процессов.

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись
Стратегическое объединение направлено на создание одного из первых на российском рынке комплексных решений для интеллектуальной автоматизации, объединяющего роботизацию (RPA), управление бизнес-процессами (BPM), искусственный интеллект (ИИ) и голосовые технологии в рамках единой платформы. Тем не менее заказчикам, которых интересуют только часть возможностей платформы интеллектуальной автоматизации, SL Soft сможет предложить Robin и Robovoice как отдельные продукты. Это позволит сохранить действующие условия и экспертизу как для существующих, так и потенциальных Заказчиков в каждой из этих направлений.

«Интеграция Robovoice в экосистему Robin — это шаг к формированию сквозной архитектуры автоматизации, где фронт-офисные коммуникации становятся частью управляемых бизнес-процессов. Голос перестает быть отдельным каналом и превращается в точку входа в цифровой контур компании — с возможностью немедленного исполнения операций в ИТ-системах. Такое объединение позволяет устранить разрыв между взаимодействием с клиентом и внутренними процессами, повысить скорость принятия решений и обеспечить единые стандарты автоматизации на уровне всей организации», — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще