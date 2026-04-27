Robovoice становится частью экосистемы Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) объявляет о расширении экосистемы интеллектуальной автоматизации Robin: к ней присоединяется технология голосовой автоматизации Robovoice. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Объединение продуктов формирует единый стек для сквозной автоматизации бизнес-процессов – от голосового взаимодействия с клиентами до исполнения операций в корпоративных системах. Robovoice усиливает экосистему Robin технологиями голосовых ботов и обработки естественной речи, позволяя автоматизировать входящие и исходящие коммуникации без участия операторов.

Интеграция Robovoice в Robin обеспечивает бесшовную связку фронт-офисных сценариев и бэк-офисной автоматизации. Голосовые сценарии могут напрямую инициировать выполнение бизнес-процессов, запуск программных роботов и работу с корпоративными системами, включая CRM, ERP и системы электронного документооборота.

В результате заказчики получают единый контур автоматизации: от первичного контакта с клиентом до завершения операции внутри ИТ-ландшафта. Это сокращает время обработки обращений, снижает нагрузку на персонал и повышает управляемость процессов.

Стратегическое объединение направлено на создание одного из первых на российском рынке комплексных решений для интеллектуальной автоматизации, объединяющего роботизацию (RPA), управление бизнес-процессами (BPM), искусственный интеллект (ИИ) и голосовые технологии в рамках единой платформы. Тем не менее заказчикам, которых интересуют только часть возможностей платформы интеллектуальной автоматизации, SL Soft сможет предложить Robin и Robovoice как отдельные продукты. Это позволит сохранить действующие условия и экспертизу как для существующих, так и потенциальных Заказчиков в каждой из этих направлений.

«Интеграция Robovoice в экосистему Robin — это шаг к формированию сквозной архитектуры автоматизации, где фронт-офисные коммуникации становятся частью управляемых бизнес-процессов. Голос перестает быть отдельным каналом и превращается в точку входа в цифровой контур компании — с возможностью немедленного исполнения операций в ИТ-системах. Такое объединение позволяет устранить разрыв между взаимодействием с клиентом и внутренними процессами, повысить скорость принятия решений и обеспечить единые стандарты автоматизации на уровне всей организации», — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Softline).