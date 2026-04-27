«Р7» выпустила новую версию «Корпоративного сервера 2024»

Свежая версия «Корпоративного сервера» от разработчика офисного софта «Р7» предложит пользователям новые возможности, улучшенную безопасность и повышенное удобство работы. Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

В новой версии появилась поддержка версий файлов, а работа с внешними ссылками на документы получила новые опции, касающиеся конфиденциальности информации. Новые функции и возможности появились в модулях почты, управления проектами, а также в формах и страницах.

В числе ключевых нововведений «Р7 диска» — опции конфиденциальности для документов, к которым предоставляется доступ по внешним ссылкам. Появилась возможность устанавливать ограничения на копирование, скачивание и печать: они действуют непосредственно в интерфейсе редакторов. Это важно в сценариях, когда документ нужно показать внешнему контрагенту, но нежелательно допустить его распространение.

Также в «Р7 диске» появилась система управления версиями файлов и соответствующий раздел в интерфейсе: можно просматривать историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям, создавать копии выбранной версии в текущей папке, переименовывать отдельные версии и удалять лишние. Благодаря этому нововведению многократно снизится риск случайной потери данных, а пользователи получат больше контроля над изменениями в документах, что особенно актуально для команд с активной совместной работой.

В модуле «Р7 проекты» теперь доступна фильтрация, группировка и сортировка (по типу, по приоритету, по исполнителю) задач, что критично при работе с большими списками: пользователь быстрее найдёт нужные задачи и увидит приоритеты. Появился механизм множественного выбора задач и массовых действий с ними: это сократит затраты времени на рутинные операции, например, при перераспределении задач между сотрудниками или закрытии спринта. Также в проектах на одну задачу теперь можно назначить несколько исполнителей.

Безопасность

В модуле «Р7 страницы» расширены возможности совместной работы: пользователи с правами «Полный доступ» и «Редактирование» теперь могут создавать вложенные страницы внутри чужих документов. Это нововведение повысит эффективность совместной работы над иерархическими структурами документов, сделает возможным делегирование организации контента другим участникам процесса.

В модуле «Р7 формы» появилась полноценная система управления доступом, позволяющая приглашать участников и задавать им роли. Улучшено отображение загружаемых респондентом формы файлов: теперь система показывает разные иконки в зависимости от расширения (документ, таблица, изображение, архив и т.д.), что ускоряет визуальную навигацию по результатам.

Стало более удобным и управление порталом: появилась группировка почтовых ящиков пользователей по серверам и типам интеграции (SSH, API, др.), что упрощает работу в организациях с несколькими почтовыми системами. В таблицу пользователей добавлен новый столбец «Почтовые ящики» для отображения привязанных к пользователю почтовых аккаунтов.

