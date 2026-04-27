«Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle

Компания «Перфоманс Лаб» провела независимое нагрузочное тестирование платформы FXL компании «ФлексСофт», построенной полностью на российских компонентах. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Впервые для отечественной автоматизированной банковской системы применялся хаос-инжиниринг под пиковой нагрузкой: моделирование полного операционного дня с одновременной подачей транзакций и намеренным отключением узлов. Платформа подтвердила готовность к критическим сценариям: 1890 операций в секунду, 94% эффективности горизонтального масштабирования и штатная работа при аварийной потере узлов без потери данных. Профиль нагрузки, включавший обработку документов ДБО и пакетов платежных документов Банка России, зафиксировал превосходство новой архитектуры над аналогичным решением, реализованном на Oracle.

«Для нас это проект, который демонстрирует зрелость отечественного технологического стека в задачах критической нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский. — Впервые в России АБС, использующая только российские компоненты, превосходит производительность Oracle — самого популярного мирового решения».