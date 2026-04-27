«Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle

Компания «Перфоманс Лаб» провела независимое нагрузочное тестирование платформы FXL компании «ФлексСофт», построенной полностью на российских компонентах. Об этом CNews сообщили представители «Перфоманс Лаб».

Впервые для отечественной автоматизированной банковской системы применялся хаос-инжиниринг под пиковой нагрузкой: моделирование полного операционного дня с одновременной подачей транзакций и намеренным отключением узлов. Платформа подтвердила готовность к критическим сценариям: 1890 операций в секунду, 94% эффективности горизонтального масштабирования и штатная работа при аварийной потере узлов без потери данных. Профиль нагрузки, включавший обработку документов ДБО и пакетов платежных документов Банка России, зафиксировал превосходство новой архитектуры над аналогичным решением, реализованном на Oracle.

«Для нас это проект, который демонстрирует зрелость отечественного технологического стека в задачах критической нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский. — Впервые в России АБС, использующая только российские компоненты, превосходит производительность Oracle — самого популярного мирового решения».

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях
Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще