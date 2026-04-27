Обновление EOSmobile 4.16 – работайте с комфортом и без информационных потерь

В экосистеме мобильных решений ГК «Электронные Офисные Системы» – очередное обновление. В новой версии доработаны ранее реализованные функции, процессы, элементы интерфейса, добавлены новые возможности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Электронные Офисные Системы».

Ключевые изменения

Работа с PDF стала удобнее. Теперь можно копировать текст, переходить по ссылкам в документе одним кликом и увеличивать масштаб при просмотре файла до 800%, чтобы прочитать даже самый мелкий шрифт.

Улучшено управление функционалом ЭП. Появилась возможность загружать сертификаты напрямую с устройства, получать лицензии «КриптоПро» из СМР (Сервер Мобильных Решений) и использовать простую электронную подпись.

Доработаны навигация и интерфейс. Пользователям приложения на смартфонах стало проще взаимодействовать с диалоговыми окнами, календарями и кнопками операций. Обновлены окна выбора дат, исполнителей и контролеров поручений. Новые настройки отображения папок и размера текста делают повседневную работу удобнее, сохраняют ваше зрение, экономят время, страхуют от ошибок и потерь важной информации.

EOSmobile 4.16 совместимо с СМР 4.10. Совместимость с более ранними версиями СМР не гарантируется. Поддерживаемые версии «СЭД Дело» – 24.3, 25.3, версии операционных систем Android 11 – 16.х, Aurora от 5.1.0, Windows 10.х или 11.х, iOS/iPadOS 16.2 – 26.x. Приложение кроссплатформенное, функционал и интерфейс для всех поддерживаемых ОС практически идентичны.

Приложение работает как онлайн, так и в автономном режиме. Для использования 100% новых возможностей EOSmobile 4.16 необходимо обновить СМР до версии 4.10.