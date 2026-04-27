Luxms BI получила сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Платформа Luxms BI получила сертификат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России по 4 уровню доверия (№5055 от 15 апреля.2026 г.). Об этом CNews сообщил представитель Luxms.

Сертификат подтверждает, что решение соответствует требованиям регулятора к безопасности информации и может использоваться в информационных системах с установленными требованиями по защите информации. Это позволяет применять платформу в государственных информационных системах (ГИС), на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в системах обработки персональных данных, а также в корпоративных решениях, работающих с конфиденциальной информацией.

«Для наших клиентов это, в первую очередь, про практическое применение: платформу можно сразу использовать в проектах с повышенными требованиями к безопасности — без дополнительных доработок и ограничений. Наличие сертификата ФСТЭК по 4 уровню доверия упрощает согласование и запуск решений в государственном секторе, на объектах КИИ и в крупных корпоративных системах, где критичны защита данных и соответствие регуляторным требованиям», — сказал Алексей Розанов, директор по стратегическим инициативам ГК Luxms.

Платформа Luxms BI относится к классу решений бизнес-аналитики (BI) и предназначена для построения систем анализа данных, мониторинга и поддержки принятия решений. Она позволяет оптимизировать процессы и расходы, масштабировать работу с аналитикой за счет self-service-подхода, а также находить точки роста с использованием прогнозной и расширенной аналитики.

Решение построено на датацентричной архитектуре, обеспечивающей высокую скорость обработки данных, горизонтальную масштабируемость и устойчивую работу при высоких нагрузках. Платформа поддерживает внедрение как в закрытых контурах, так и в облачной инфраструктуре и адаптируется под существующий ИТ-ландшафт заказчика.

Уровень доверия, присваиваемый ФСТЭК России, утвержден Приказом ФСТЭК России №76 от 2 июня 2020 г. и отражает глубину проверки программного продукта и степень доверия к его безопасности: уровни 1–3 применяются в наиболее критичных системах, включая решения, работающие с государственной тайной; 4 уровень используется в государственных информационных системах, на объектах КИИ и в крупных корпоративных внедрениях со строгими требованиями к безопасности, в том числе по работе с персональными данными; уровни 5–6, как правило, применяются для программного обеспечения общего назначения и систем с базовыми требованиями к защите информации.

В отличие от более низких уровней, 4 уровень доверия предполагает углубленную проверку архитектуры безопасности, механизмов разграничения доступа, аудита событий, а также процессов разработки и сопровождения программного обеспечения.

«Этот сертификат подтверждает, что у нас, как у вендора, сформирована высокая культура разработки — не только в части инноваций, надежности и масштабируемости, но и в части безопасности, которой мы уделяем приоритетное внимание на протяжении многих лет», — Дмитрий Дорофеев, главный конструктор Luxms BI.

В компании отмечают, что в последние годы требования ФСТЭК России к сертификации программного обеспечения существенно усилились. Это касается как используемых технологий, так и процессов безопасной разработки и глубины анализа защищенности решений.