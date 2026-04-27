«Корус Консалтинг» расширил возможности планирования и контроля маршрутов в KONCRIT | YMS

«Корус Консалтинг» представил обновленную версию системы управления двором KONCRIT | YMS, которая расширяет возможности управления маршрутами движения внутри одной площадки с несколькими точками остановки. Система позволяет задавать порядок прохождения маршрута, контролировать его выполнение и оперативно реагировать на отклонения. Решение актуально для распределительных центров, логистических комплексов и крупных производственных площадок с большим количеством объектов и сложной логикой движения транспорта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В отличие от представленных на рынке решений, которые позволяют только отслеживать перемещение транспорта по территории, приложение KONCRIT | YMS на базе логистической платформы KONCRIT от «Корус Консалтинг» помогает управлять маршрутом движения внутри склада или производственной площадки: задавать точки маршрута, планировать очередность, контролировать выполнение маршрута по этим точкам и оперативно реагировать на отклонения от маршрута или нормативов обработки, если они появляются. Обновленная версия платформы расширяет возможности системы для управления движением транспорта внутри площадки, особенно на маршрутах с множеством точек остановки.

Для каждого транспортного средства в обновленном KONCRIT | YMS можно заранее задать сценарий движения, контролировать его выполнение, а также быстрее реагировать на отклонения от плана. Для каждой точки маршрута система позволяет задать операцию и плановое время ее выполнения. Во время рейса система фиксирует фактическое прохождение этапов маршрута, показывает, когда транспорт прибыл в нужную зону, сколько времени заняла операция и на каком участке возникло отклонение от плана (как на отдельной точке, так и на всем маршруте в целом).

Если ситуация на площадке меняется (например, образовалась очередь на весовой или один из доков на маршруте временно недоступен), диспетчер может скорректировать сценарий движения транспорта через интерфейс: изменить последовательность этапов маршрута, убрать лишнюю точку или добавить новую. За счет этого бизнес получает детализированный контроль над движением транспорта внутри площадки (комплекса, двора или склада) и может точнее координировать складские и дворовые процессы.

В контуре логистической платформы KONCRIT от «Корус Консалтинг» решение работает бесшовно с KONCRIT | WMS, поэтому изменения маршрутов движения сразу учитываются на складе. Если бизнес использует внешнюю WMS, то KONCRIT | YMS можно легко интегрировать с ней через API. Это помогает объединить управление двором и складом в едином цифровом пространстве.

«Сегодня для крупного бизнеса со сложными логистическими цепочками все больше приобретает значение точность данных, на которых строится управление транспортом, и от которых зависит скорость реакции на изменения в рабочих процессах. Это особенно важно на маршрутах с несколькими точками остановки, где нужно соблюдать порядок движения и быстро реагировать на отклонения от маршрута или нормативов обработки. Обновленный KONCRIT | YMS отвечает этому запросу рынка: система сама выявляет отклонения от маршрута, показывает их причины и помогает диспетчеру быстрее принимать решения по дальнейшему движению транспорта», — сказала Галия Исламова, руководитель направления внедрения систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».