CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Комсомольская правда» автоматизирует продажи рекламы и спецпроектов на ELMA365 CRM

Издательский дом «Комсомольская правда» внедряет CRM-систему на платформе ELMA365 для управления продажами рекламных и digital-проектов. Цель проекта — централизовать работу с клиентами и повысить прозрачность процессов продаж. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

До старта проекта компания использовала самописную систему со сложным интерфейсом и электронные таблицы. Процессы не были стандартизированы, а у руководства отсутствовали инструменты для полноценного контроля сделок. Проект внедрения стартовал в 2024 г. и направлен на автоматизацию ключевых процессов продаж и создание базы для дальнейшего масштабирования.

В качестве технологической платформы выбрана ELMA365 CRM, партнером по внедрению выступила компания AUXO. В рамках проекта была выстроена единая система работы с лидами, клиентами и задачами, автоматизирована договорная работа с участием юридического и финансового блоков, а также настроены интеграции с телефонией и аналитическая отчетность по продажам и рекламным проектам.

«Для нас было важно выстроить управляемую модель продаж, где все этапы — от первого контакта до закрытия сделки — прозрачны и контролируемы. Уже на текущем этапе мы видим эффект от централизации процессов и повышения качества работы с данными, что закладывает основу для дальнейшего масштабирования системы», — отметил Михаил Лобанов, руководитель направления ELMA365 в AUXO.

Проект находится в активной фазе, однако уже достигнуты первые результаты: сформировано единое пространство для управления продажами и взаимодействия с клиентами, обеспечено централизованное хранение данных и повышена прозрачность процессов для группы телепродаж.

«ELMA365 CRM станет для нас базой для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры продаж. В планах — интеграция системы с «» и масштабирование решения на региональные подразделения, чтобы выстроить единый стандарт работы с клиентами по всей компании», — отметила Анна Шашлова, первый заместитель генерального директора АО издательского дома «Комсомольская правда».

«Медиабизнес, особенно в части рекламных и digital-спецпроектов, предполагает длинные циклы сделок со множеством согласований и большим количеством участников. В подобных проектах критически важно выстроить прозрачную и управляемую модель работы с клиентами. ELMA365 CRM позволяет объединить продажи, договорную работу и аналитику в едином контуре и адаптировать процессы под специфику компании», — отметила Ольга Михеева, Product Owner ELMA365 CRM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

